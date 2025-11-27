В октябре 2025 года пожилая москвичка приехала в Александров навестить сына.

В Александровском городском суде рассмотрят необычное уголовное дело: 70‑летнюю жительницу Москвы обвиняют в краже с банковского счета. , женщина расплатилась в магазине найденной на улице чужой банковской картой.В октябре 2025 года пожилая москвичка приехала в Александров навестить сына. Возле одного из магазинов она обнаружила на земле банковскую карту. Вместо того чтобы попытаться вернуть ее владельцу или обратиться в банк, женщина решила воспользоваться находкой — купила продукты и расплатилась чужой картой. После этого она выбросила карту и отправилась с покупками в гости.Раскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения. На видео четко зафиксирован момент, когда женщина оплачивает покупки чужой картой. После просмотра записей сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемой.Женщину обвиняют по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража с банковского счета»). При этом обвиняемая полностью признала вину. Она добровольно возместила ущерб потерпевшему — вернула деньги за купленные продукты.