Владимирская область активно работает над повышением безопасности дорожного движения. К концу 2025 года количество стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД достигнет 206. Об этом сообщили в правительстве области. Сейчас в регионе уже действуют 187 таких камер на федеральных, региональных и местных трассах. Дополнительно закуплено ещё 19 комплексов. Три новые камеры уже работают, а остальные будут введены