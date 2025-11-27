В регионе официально зафиксирован вирус гриппа А (H3N2), печально известный как «гонконгский».

Кажется, что во Владимирской области наступает затишье. : на 47-й неделе заболеваемость ОРВИ упала на 15,4%. Всего к врачам обратилось 7773 человека. Но эта картина обманчива. Эпидемиологи, как саперы, обезвредили первую мину: в регионе официально зафиксирован вирус гриппа А (H3N2), печально известный как «гонконгский». И это — первый звонок перед возможной серьезной бурей.Пока взрослые и школьники стали болеть меньше, единственная группа, где рост продолжается, — это малыши от 3 до 6 лет. Их организмы первыми принимают на себя удар вирусного «коктейля», где пока лидируют негриппозные вирусы: риновирусы, метапневмовирусы и парагрипп. Но появление гриппа меняет правила игры. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Чем опасен «новый старый» гость?Гонконгский грипп — не миф и не страшилка из прошлого века. Впервые он вызвал пандемию в 1968-69 годах, унеся почти миллион жизней. С тех пор его «потомки» постоянно мутируют. Тот штамм, который пришел сейчас во Владимир, — A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) — является для России новым, но, по словам эксперта ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, «абсолютно новым его назвать нельзя». Это возбудитель обычного сезонного гриппа, близкий родственник прошлогоднего.Его главная опасность — в коварстве и скорости.Внезапное начало: болезнь обрушивается как ураган. Еще утром человек здоров, а к вечеру — температура под 40, озноб и ломота во всем теле.Сильнейшая интоксикация: характерны сильная головная боль, апатия, упадок сил.Высокий риск осложнений: вирус бьет не только по дыхательной системе.«Грипп может дать осложнения на любые органы, способен вызвать сердечную недостаточность, поражение почек, нарушение свертываемости крови, образование тромбов», — предупреждает инфекционист Елена Мескина.Самое частое и грозное осложнение — бактериальная пневмония.Кто в зоне риска?Врачи единодушны: в первую очередь беречься нужно детям, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто имеет хронические заболевания — астму, диабет, проблемы с сердцем и сосудами. Именно их ослабленный иммунитет вирус атакует с особой жестокостью.Что делать? Защита есть!: прививка — самое мощное оружие. Оптимальное время для нее — сентябрь-октябрь, но и сейчас еще не поздно, ведь для выработки иммунитета нужно 2-4 недели, а пик эпидсезона еще впереди.Пока же Роспотребнадзор напоминает о простых, но действенных правилах:Мойте руки тщательно и часто.Промывайте нос солевым раствором после возвращения с улицы.Носите маску в транспорте и людных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.Не отправляйте детей с симптомами ОРВИ в сады и школы.При первых признаках болезни обращайтесь к врачу, а не занимайтесь самолечением.Общая тенденция к снижению заболеваемости — хороший знак, но расслабляться рано. Гонконгский грипп уже здесь, и его появление — это не повод для паники, а четкий сигнал к действию: пора включать режим повышенной бдительности и защиты своего здоровья.