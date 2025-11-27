Котенка по кличке Персик вызволили из ловушки ванной комнаты. Историю пушистика, который увлекся игрой и чуть не остался без лапки, рассказали в поисково-спасательном отряде Владимира.

Котенка по кличке Персик вызволили из ловушки ванной комнаты. Историю пушистика, который увлекся игрой и чуть не остался без лапки, рассказали в поисково-спасательном отряде Владимира. Когда именно и где хвостатый хулиган зацепился за ножку ванны, спасатели не сообщают — видимо, из соображений конфиденциальности. При этом сотрудники ПСО уточняют: вызволяли бедолагу целых 20 минут. Из соцсетей