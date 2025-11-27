Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 100 квадратных метров.

В 06:31 в пожарную часть Карабаново сообщение о возгорании частного дома. На место оперативно выехал караул третьей дежурной смены. По прибытии выяснилось, что огнем охвачена вся площадь деревянного дома.Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 100 квадратных метров. Угрозы соседним строениям не было. Пострадавших в результате пожара нет.Напомним, что накануне во Владимире на улице Задний Боровок полностью сгорел нежилой дом №18. На тушение было направлено 22 сотрудника МЧС на шести спецмашинах. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.