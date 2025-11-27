Дело будет рассматривать судья Денис Синицын, начало заседания в 10:30.

9 декабря в Октябрьском районном суде Владимира состоится первое заседание по громкому делу Дмитрия Наумова, бывшего главы города, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере — 1,1 миллиона рублей. ИнформацияОбвинение связано с предполагаемыми представителями так называемой «кладбищенской мафии». Наумов был задержан в августе этого года. Дело будет рассматривать судья Денис Синицын, начало заседания в 10:30.Расследование в отношении самой «кладбищенской мафии» продолжается. Наумов ожидает суда в СИЗО, а 26 ноября горсовет Владимира официально снял его с должности.