В Петушинском районе задержана 54-летняя местная жительница по подозрению в убийстве 54-летнего трудового мигранта. По информации пресс-службы СК РФ по Владимирской области, мужчина работал на предприятии в Покрове и пропал 16 ноября 2025 года. Родственники забили тревогу, когда он перестал выходить на связь. – В течение нескольких дней оперативные сотрудники устанавливали круг общения мужчины и