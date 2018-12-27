Мероприятие прошло в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» состоялось праздничное новогоднее представление для детей сотрудников полиции.Новогоднее настроение, радость и смех детям подарили полицейский Дед Мороз, Снегурочка и Снежинка. Вместе с любимыми сказочными персонажами мальчишки и девчонки пели песни, водили хороводы, танцевали, разгадывали загадки, зажигали огни на елке и участвовали в веселых конкурсах.Восторженные взгляды, улыбки на лицах и громкие аплодисменты юных гостей и их родителей говорили о том, что праздник удался.По окончанию представления Дед Мороз и Снегурочка поздравили детишек и их родителей с наступающим Новым годом, пожелали праздничного настроения и исполнения заветных желаний.В завершение праздничного мероприятия все дети получили сладкие подарки.