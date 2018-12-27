Фигурант был задержан оперативниками при попытке сбыть похищенное.

Следственным отделом МО МВД Росии «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в августе текущего года обвиняемый, используя металлический лом, повредил стену гаража, принадлежащего местному индивидуальному предпринимателю, и похитил находившееся там имущество. Предметом преступного посягательства стали сварочный аппарат, а также предназначенные для продажи люстры, светильники, электрооборудование. Похищенное имущество обвиняемый перенес в находившийся недалеко заброшенный гараж, планируя в дальнейшем его реализовать.Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 146 000 рублей.Злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками при попытке сбыть часть похищенного имущества. В содеянном фигурант сознался и добровольно выдал все похищенное.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.