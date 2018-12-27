Продукция под видом натуральной лососевой икры поставлялась крупными партиями на продовольственные рынки Центрального федерального округа страны...

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность подпольного цеха по производству продукта, имитирующего красную икру. Мощность двух линий составляла 4-5 тысяч банок в день. Полицейскими из незаконного оборота изъято около 5,5 тонн фальсификата», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Готовая продукция, расфасованная в жестяные банки с логотипами известных производителей из Сахалинской области и Камчатского края, под видом натуральной лососевой икры поставлялась крупными партиями на продовольственные рынки Центрального федерального округа страны.Сотрудниками полиции осуществлена проверочная закупка данной продукции, в образцах которой проведенным исследованием ДНК рыб не обнаружено.В настоящее время фальсификат изъят из незаконного оборота. Задержаны пятеро работников цеха – граждане республик Средней Азии, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию организатора противоправной деятельности. В ближайшее время будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.