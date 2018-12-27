С 1 января 2019 года американских военных матросов больше не будут сажать в карцер на хлеб и воду. При этом командиры судов ВМС США сохраняют право наказывать подчиненных за незначительные нарушения дисциплины.

С 1 января 2019 года американских военных матросов больше не будут сажать в карцер на хлеб и воду. При этом командиры судов ВМС США сохраняют право наказывать подчиненных за незначительные нарушения дисциплины. Нововведение отражено в редакции единого кодекса военной юстиции, передает РИА Новости.Многие военные рады отмене карцера, другие сожалеют о том, что будет утрачена традиция. Отправка в карцер на хлеб и воду – более гуманная замена другому наказанию – порке у мачты. Оно было отменено в 1862 году. До 1909 года моряка могли посадить в карцер на срок до 30 суток, при этом использовались кандалы. С 1909 до 1951 года максимальный срок карцера составлял 7 суток, а кандалы оказались под запретом. С 1951 года максимальный срок наказания карцером составлял 3 суток, а в восьмидесятых годах было введено обязательное медицинское обследование провинившегося. Заключенные в карцер получали хлеб три раза в день. Они имели право читать религиозную литературу.Отмена карцера, как считают правовые эксперты, не освободит систему военной юстиции США от пережитков прошлого: зачастую правосудие на боевых кораблях вершат сами командиры, тогда как в идеале это – обязанность независимой судебной власти.