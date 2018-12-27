Ведущая Екатерина Андреева недавно призналась, что не смотрит телевидение из-за большого количество агрессии на каналах. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, заявление журналистки является еще одной причиной, почему нужно закрыть многие передачи.

Ведущая Екатерина Андреева недавнопризналась, что не смотрит телевидение из-за большого количество агрессии на каналах. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадима Манукяна, заявление журналистки является еще одной причиной, почему нужно закрытьмногие передачи.Андреева не смотриттелеканалы, потому что хочет обезопасить себя от негативной информации. "Яобъясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, которыйсейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для тогочтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен оченьс экрана", – поделилась Андреева в интервью BBC.Эти слова бывшей ведущей программы "Время" на Первомканале привлекали внимание Вадима Манукяна. Чиновник напомнил, чтонедавно президент России Владимир Путин сам признал, что многие шоу не следует показывать в эфире. Член экспертного совета настаивает на том, чтобы закрыть все передачи, которые могутнанести вред душевному здоровью зрителей."Уже и президент сказал на пресс-конференции, чтомногие из этих шоу не стоят того эфирного времени, которое они занимают, а вози ныне там? Почему, по какой причине за бюджетные деньги продолжают закупаться для главных федеральных каналов страны эти передачи? Почему федеральныеканалы никто не может приструнить? С этим телебезобразием поразаканчивать!" – отметил Манукян в беседе с "Дни.ру".