На Украине слишком опасно для журналистов, заявил австрийский корреспондент Кристиан Вершюц.

На Украине слишком опасно для журналистов, заявил австрийский корреспондент Кристиан Вершюц.Как пишет издание Kronen Zeitung, репортер призвал Вену повлиять на Киев. Он отметил, что на Украине действуют многочисленные военизированные группы ультранационалистов, которые угрожают физической расправой всем, кто пытается честно освещать ситуацию в стране.Верщюц подчеркнул, что страны ЕС и США прекрасно знают об этом, но молчат. Эту практику, по мнению австрийца, пора прекратить. Всего с 2014 года на Украине были убиты 20 журналистов, напоминает телеканал "Россия 24".