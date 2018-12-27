Звезды российского шоу-бизнеса могут оказаться в центре разбирательства
по делу о мошенничестве. Один из пострадавших от действий финансовой пирамиды
готовит иск против Николая Баскова и Ольги Бузовой.
Звезды российского шоу-бизнеса могут оказаться в центре разбирательства
по делу о мошенничестве. Один из пострадавших от действий финансовой пирамиды
готовит иск против Николая Баскова и Ольги Бузовой.
Инвалид первой группы Дмитрий Ружников намерен судиться с
Николаем Басковым. Известный артист стал лицом рекламной кампании фирмы "Кэшбери",
именно поэтому Дмитрий и рискнул вложить в нее все свои сбережения – 880 тысяч
рублей.
Позже выяснилось, что это очередная финансовая пирамида. Дальше
пошло по стандартной схеме: офисы закрыты, деньги пропали. Все как с МММ почти
30 лет назад: люди позволяют себя обманывать, а известные артисты с
удовольствием в этом обмане участвуют.
Дмитрий Ружников из Анапы теперь не просто инвалид первой
группы, а нищий инвалид. "Заявление напишу. И скажу, чтоб Николай ,
наш артист, заплатил мне мои 800 тысяч. Потому что я посмотрел ролик и
непосредственно после этого ролика пришел к выводу, что деньги нужно туда
отправить", – сказал Дмитрий телеканалу РЕН ТВ.
Народный артист России Николай исполнял гимн
организации, которая оставила тысячи людей без денег. Причем это был не
единственный концерт, а целая серия выступлений в разных городах. Участвовала в
этом и певица Ольга Бузова. Однако представители Баскова и Бузовой заявили
журналистам, что ничего предосудительного звезды не совершали – так что доказать
вину не удастся.