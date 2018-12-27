Звезды российского шоу-бизнеса могут оказаться в центре разбирательства по делу о мошенничестве. Один из пострадавших от действий финансовой пирамиды готовит иск против Николая Баскова и Ольги Бузовой.

Звезды российского шоу-бизнеса могут оказаться в центре разбирательствапо делу о мошенничестве. Один из пострадавших от действий финансовой пирамидыготовит иск против Николая Баскова и Ольги Бузовой.Инвалид первой группы Дмитрий Ружников намерен судиться сНиколаем Басковым. Известный артист стал лицом рекламной кампании фирмы "Кэшбери",именно поэтому Дмитрий и рискнул вложить в нее все свои сбережения – 880 тысячрублей.Позже выяснилось, что это очередная финансовая пирамида. Дальшепошло по стандартной схеме: офисы закрыты, деньги пропали. Все как с МММ почти30 лет назад: люди позволяют себя обманывать, а известные артисты судовольствием в этом обмане участвуют.Дмитрий Ружников из Анапы теперь не просто инвалид первойгруппы, а нищий инвалид. "Заявление напишу. И скажу, чтоб Николай ,наш артист, заплатил мне мои 800 тысяч. Потому что я посмотрел ролик инепосредственно после этого ролика пришел к выводу, что деньги нужно тудаотправить", – сказал Дмитрий телеканалу РЕН ТВ.Народный артист России Николай исполнял гимнорганизации, которая оставила тысячи людей без денег. Причем это был неединственный концерт, а целая серия выступлений в разных городах. Участвовала вэтом и певица Ольга Бузова. Однако представители Баскова и Бузовой заявилижурналистам, что ничего предосудительного звезды не совершали – так что доказатьвину не удастся.