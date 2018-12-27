В СМИ появилась информация о том, что якобы Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову, сломал ей нос и теперь женщину осматривают медики. С комментариями выступила и сама супруга скандально известного артиста.

В СМИ появилась информация о том, что якобы Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову, сломал ей нос и теперь женщину осматривают медики. С комментариями выступила и сама супруга скандально известного артиста.Елизавета Шевыркова опровергла сообщения о том, что оказалась покалечена собственным мужем, популярным актером . Более того, якобы и за медицинской помощью она не обращалась. "Я дома, все в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации", – цитирует Елизавету Шевыркову со ссылкой на ее интервью радиостанции "Говорит Москва".Ранее Telegram-канал Super сообщал, что Марат Башаров якобы избил жену Елизавету Шевыркову. В результате применения силы у женщины будто бы оказался сломанным нос. Об этом рассказал журналистам брат покалеченной супруги актера. Женщине оказали необходимую помощь медики.В Сети уже обсудили информацию. Многие комментаторы убеждены, что Шевыркова намеренно опровергает печальные данные, чтобы избежать скандала. Косвенно их догадки подтверждает и тот факт, что осенью прошлого года уже появлялась информация о бытовом рукоприкладстве Башарова в отношении Шевырковой. Сообщалось, что по возвращении из Доминиканской Республики между супругами произошла ссора, в результате которой Марат не сдержал эмоций.Причем тогда же откровенничал с журналистами брат Елизаветы Федор Шевырков. "Когда он выпивает, у него просыпается некая агрессия. В прошлый раз он был пьяный, когда сломал ей палец. В этот раз тоже, скорее всего, был пьяный", – приводит слова Федора РЕН ТВ. Тогда якобы Башаров, протрезвев, вымолил прощение у жены. По всей видимости, и в этот раз все пойдет по той же схеме. Впрочем, брат Шевырковой добавил, что постарается привлечь Башарова к уголовной ответственности.Позже выяснилось, что корреспонденты агентства "Говорит Москва" ошиблись номером. Вместо Елизаветы Шевырковой они беседовали с бывшей супругой Башарова Елизаветой Круцко. Журналисты принесли свои извинения Шевырковой и ее близким.