В
2018 году Госдума приняла 576 законов, из них в осеннюю сессию – 233 нормативно-правовых
акта. Главным документом, одобренным нижней палатой парламента, ее спикер Вячеслав
Володин назвал федеральный бюджет на ближайшие три года.
В
2018 году Госдума приняла 576 законов, из них в осеннюю сессию – 233 нормативно-правовых
акта. Главным документом, одобренным нижней палатой парламента, ее спикер Вячеслав
Володин назвал федеральный бюджет на ближайшие три года.
Впервые
Дума приняла профицитный бюджет, в котором доходы превалируют над расходами,
отметил Володин. Это позволит решить много важных задач в экономической и социальной
сферах.
"На протяжении
четырех лет у нас бюджеты не являлись профицитными, и, конечно, это во многом
определит на будущий год решения, которые будут реализованы", – сказал Володин
в интервью телеканалу "Россия 24".
В частности, напомнил спикер, с 1 января 2019 года пенсии в России
вырастут на тысячу рублей, а пособия по безработице увеличатся в два раза. Средняя пенсия по стране составит 15
тысяч 400 рублей, также будут увеличены заработные платы бюджетникам.
С 1 октября
начнет повышаться пенсия военным пенсионерам. "Если говорить о повышении пенсии
неработающим пенсионерам, военным пенсионерам, эти повышения будут выше уровня
инфляции" – отметил спикер.
Еще одна
незащищенная категория граждан – безработные. Для них серьезно увеличится
пособие, размер которого не пересматривался несколько лет и был очень низким. "Эта
тема очень болезненная, она очень важная, потому что человек, который остался
без работы, у него единственная возможность, пока не трудоустроен, получать
пособие по безработице", – сказал глава Думы.
С 2019 года
пособие по безработице вырастет в два раза, его минимальный размер составит
полторы тысячи, а максимальный – 8 000 рублей. Безработные граждане предпенсионного возраста будут
получать еще больше – 11 280 рублей. Володин назвал эти меры серьезным шагом в
решении вопросов социальной защиты. С 1 января 2019 года будет отменен налог на
доходы физических лиц с ежемесячного пособия по рождению ребенка. Эта льгота
станет хорошим подспорьем всем семьям с детьми.
Среди важных
решений социальной направленности Володин также отметил закон, который позволит
россиянам отдохнуть за счет работодателя. Такого в современной России еще не
было. Причем, отдохнуть смогут не только сотрудники организации, но и их близкие
родственники.
Родители в многодетных
семьях теперь смогут выбирать время для отпуска по своему усмотрению, а не идти
отдыхать, когда удобно работодателю. "Если в семье трое и более детей, то родители могут
уже сами выбрать то время, когда им лучше пойти в отпуск вместе с детьми. Новая
норма закона обеспечит такую возможность, чтобы семья отдых проводила вместе, и
мы считаем, что это решение также будет оценено положительно нашими
гражданами", – считает Володин.
Спикер
также отметил еще несколько важных законов, направленных на улучшение жизни
граждан и решение их проблем. В частности, многое Дума сделала для защиты прав
дольщиков. Если бы такой закон был принят раньше, в стране не было бы столько
обманутых участников долевого строительства, отметил глава нижней палаты
парламента.
"Мы
проводили очень непростые слушания этого вопроса, но вышли на решение, которое
позволяет нам с уверенностью сказать, что теперь не будет у нас обманутых
дольщиков, потому что их права государство защищает. Создаются механизмы,
которые, во-первых, не позволят недобросовестным застройщикам средства дольщиков
привлекать на другие цели", – сказал Володин.
Он
также отметил принятый в осеннюю сессию закон "Об ответственном обращении с
животными". Документ очень долго лежал в Думе без движения: первое чтение
документа было семь лет назад. "Мы на протяжении последних двух лет занимались
этим законопроектом, огромное количество проведено и слушаний, и консультаций,
и переговоров. Нужно отдать должное президенту – в 2016 году он дал поручение
правительству, и вопрос сдвинулся с мертвой точки", – указал спикер.
Говоря о специфике работы Думы, Володин обратил
внимание на тот факт, что еще на стадии обсуждения любого законопроекта каждая
фракция может внести свои предложения, поэтому до 80% принятых палатой законопроектов поддерживаются всеми фракциями.
В качестве примера спикер привел инициативу об отмене национального роуминга. Принятый этой
осенью закон был разработан во фракции "Справедливая Россия", однако в ЛДПР
предлагали эту идею еще в 2010 году. Документ единогласно поддержали
"Единая Россия" и КПРФ.
"Законопроект,
безусловно, важный. Законопроект, к которому мы длительное время шли, ведя
переговоры с правительством. Принимая такие законы, чувствуешь удовлетворение",
– признался Володин.
Отвечая на вопрос о планах на 2019 год, спикер
сообщил, что сейчас в портфеле Госдумы находится 1137 законопроектов. Среди
важнейших инициатив он назвал пакет документов о цифровой экономике и
законопроект, позволяющий использовать геолокацию с мобильных телефонов для
поиска без вести пропавших детей.