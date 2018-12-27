В 2018 году Госдума приняла 576 законов, из них в осеннюю сессию – 233 нормативно-правовых акта. Главным документом, одобренным нижней палатой парламента, ее спикер Вячеслав Володин назвал федеральный бюджет на ближайшие три года.

2018 году Госдума приняла 576 законов, из них в осеннюю сессию – 233 нормативно-правовыхакта. Главным документом, одобренным нижней палатой парламента, ее спикер ВячеславВолодин назвал федеральный бюджет на ближайшие три года.ВпервыеДума приняла профицитный бюджет, в котором доходы превалируют над расходами,отметил Володин. Это позволит решить много важных задач в экономической и социальнойсферах."На протяжениичетырех лет у нас бюджеты не являлись профицитными, и, конечно, это во многомопределит на будущий год решения, которые будут реализованы", – сказал Володинв интервью телеканалу "Россия 24".В частности, напомнил спикер, с 1 января 2019 года пенсии в Россиивырастут на тысячу рублей, а пособия по безработице увеличатся в два раза. Средняя пенсия по стране составит 15тысяч 400 рублей, также будут увеличены заработные платы бюджетникам.С 1 октябряначнет повышаться пенсия военным пенсионерам. "Если говорить о повышении пенсиинеработающим пенсионерам, военным пенсионерам, эти повышения будут выше уровняинфляции" – отметил спикер.Еще однанезащищенная категория граждан – безработные. Для них серьезно увеличитсяпособие, размер которого не пересматривался несколько лет и был очень низким. "Этатема очень болезненная, она очень важная, потому что человек, который осталсябез работы, у него единственная возможность, пока не трудоустроен, получатьпособие по безработице", – сказал глава Думы.С 2019 годапособие по безработице вырастет в два раза, его минимальный размер составитполторы тысячи, а максимальный – 8 000 рублей. Безработные граждане предпенсионного возраста будутполучать еще больше – 11 280 рублей. Володин назвал эти меры серьезным шагом врешении вопросов социальной защиты. С 1 января 2019 года будет отменен налог надоходы физических лиц с ежемесячного пособия по рождению ребенка. Эта льготастанет хорошим подспорьем всем семьям с детьми.Среди важныхрешений социальной направленности Володин также отметил закон, который позволитроссиянам отдохнуть за счет работодателя. Такого в современной России еще небыло. Причем, отдохнуть смогут не только сотрудники организации, но и их близкиеродственники.Родители в многодетныхсемьях теперь смогут выбирать время для отпуска по своему усмотрению, а не идтиотдыхать, когда удобно работодателю. "Если в семье трое и более детей, то родители могутуже сами выбрать то время, когда им лучше пойти в отпуск вместе с детьми. Новаянорма закона обеспечит такую возможность, чтобы семья отдых проводила вместе, имы считаем, что это решение также будет оценено положительно нашимигражданами", – считает Володин.Спикертакже отметил еще несколько важных законов, направленных на улучшение жизниграждан и решение их проблем. В частности, многое Дума сделала для защиты правдольщиков. Если бы такой закон был принят раньше, в стране не было бы столькообманутых участников долевого строительства, отметил глава нижней палатыпарламента."Мыпроводили очень непростые слушания этого вопроса, но вышли на решение, котороепозволяет нам с уверенностью сказать, что теперь не будет у нас обманутыхдольщиков, потому что их права государство защищает. Создаются механизмы,которые, во-первых, не позволят недобросовестным застройщикам средства дольщиковпривлекать на другие цели", – сказал Володин.Онтакже отметил принятый в осеннюю сессию закон "Об ответственном обращении сживотными". Документ очень долго лежал в Думе без движения: первое чтениедокумента было семь лет назад. "Мы на протяжении последних двух лет занималисьэтим законопроектом, огромное количество проведено и слушаний, и консультаций,и переговоров. Нужно отдать должное президенту – в 2016 году он дал поручениеправительству, и вопрос сдвинулся с мертвой точки", – указал спикер.Говоря о специфике работы Думы, Володин обратилвнимание на тот факт, что еще на стадии обсуждения любого законопроекта каждаяфракция может внести свои предложения, поэтому до 80% принятых палатой законопроектов поддерживаются всеми фракциями.В качестве примера спикер привел инициативу об отмене национального роуминга. Принятый этойосенью закон был разработан во фракции "Справедливая Россия", однако в ЛДПРпредлагали эту идею еще в 2010 году. Документ единогласно поддержали"Единая Россия" и КПРФ."Законопроект,безусловно, важный. Законопроект, к которому мы длительное время шли, ведяпереговоры с правительством. Принимая такие законы, чувствуешь удовлетворение",– признался Володин.Отвечая на вопрос о планах на 2019 год, спикерсообщил, что сейчас в портфеле Госдумы находится 1137 законопроектов. Средиважнейших инициатив он назвал пакет документов о цифровой экономике изаконопроект, позволяющий использовать геолокацию с мобильных телефонов дляпоиска без вести пропавших детей.