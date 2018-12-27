В Италии завершился 18-й тур национального чемпионата. Миланский Интер на домашнем поле одержал победу над Наполи. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В Италии завершился 18-й тур национального чемпионата. Миланский "Интер" на домашнем поле одержал победу над "Наполи". Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.Единственный мяч на первой добавленной ко времени второго тайма минуте забил аргентинский форвард "Интера" Лаутаро Мартинес. Отметим, что "Наполи" пришлось доигрывать матч вдевятером после удалений Калиду Кулибали (81-я минута) и Лоренсо Инсинье (90+5).В турнирной таблице чемпионата Италии "Наполи" с 41 очком занимат второе место. "Интер" с 36 баллами идет третьим.