Госдума рассмотрит в приоритетном порядке решения о поддержке волонтерства и социально ориентированных НКО. Об этом заявил после заседания Госсовета спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума рассмотрит в приоритетном порядке решения о поддержкеволонтерства и социально ориентированных НКО. Об этом заявил после заседанияГоссовета спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Депутаты приступят к рассмотрению этих важных вопросов сразу же после новогоднихпраздников. Речь идет о законопроекте о госзаказе на оказаниеуслуг в социальной сфере. Кроме того, депутаты уделят внимание упрощениюпроцедур признания социально ориентированных НКО исполнителем общественнополезных услуг.Как сказалВолодин, профильные комитеты палаты уже в январе начнут готовить эти темы длярассмотрения на пленарных заседаниях Думы. Принятие законопроектов облегчитдоступ социально ориентированных НКО к оказанию социальных услуг, уверенспикер.Еще одна важнаяпроблема – оказание паллиативной помощи тяжелобольным людям. Депутаты обсудят еес представителями гражданского общества и экспертами, на этот счет уже есть правительственнаяинициатива."Все эти решения ждет общество. Они важны длятого, чтобы в нашей жизни было больше добра и помощи друг другу", – сказал Володин.Сегодня, 27декабря в Кремле под председательством президента Владимира Путина прошлозаседание Госсовета. Глава государства подвел итоги Года добровольца. Он отметил, чтоволонтеров в стране становится все больше и поблагодарил всех, комунебезразлична эта тема.По словамПутина, правительство продолжит поддерживать волонтерство и уже разработалоконцепцию развития этой сферы до 2025 года. Президент предложил главам регионов присоединиться кдвижению и тем самым подать пример другим людям.Также главагосударства призвал снять лишние ограничения в здравоохранении и социальнойсфере. Кроме того, по его словам, нужно обучить госслужащих навыкамвзаимодействия с добровольцами.