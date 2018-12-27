Госдума рассмотрит в приоритетном порядке решения о поддержке
волонтерства и социально ориентированных НКО. Об этом заявил после заседания
Госсовета спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума рассмотрит в приоритетном порядке решения о поддержке
волонтерства и социально ориентированных НКО. Об этом заявил после заседания
Госсовета спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Депутаты приступят к рассмотрению этих важных вопросов сразу же после новогодних
праздников. Речь идет о законопроекте о госзаказе на оказание
услуг в социальной сфере. Кроме того, депутаты уделят внимание упрощению
процедур признания социально ориентированных НКО исполнителем общественно
полезных услуг.
Как сказал
Володин, профильные комитеты палаты уже в январе начнут готовить эти темы для
рассмотрения на пленарных заседаниях Думы. Принятие законопроектов облегчит
доступ социально ориентированных НКО к оказанию социальных услуг, уверен
спикер.
Еще одна важная
проблема – оказание паллиативной помощи тяжелобольным людям. Депутаты обсудят ее
с представителями гражданского общества и экспертами, на этот счет уже есть правительственная
инициатива.
"Все эти решения ждет общество. Они важны для
того, чтобы в нашей жизни было больше добра и помощи друг другу", – сказал Володин.
Сегодня, 27
декабря в Кремле под председательством президента Владимира Путина прошло
заседание Госсовета. Глава государства подвел итоги Года добровольца. Он отметил, что
волонтеров в стране становится все больше и поблагодарил всех, кому
небезразлична эта тема.
По словам
Путина, правительство продолжит поддерживать волонтерство и уже разработало
концепцию развития этой сферы до 2025 года. Президент предложил главам регионов присоединиться к
движению и тем самым подать пример другим людям.
Также глава
государства призвал снять лишние ограничения в здравоохранении и социальной
сфере. Кроме того, по его словам, нужно обучить госслужащих навыкам
взаимодействия с добровольцами.