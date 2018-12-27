Злоумышленники заключали с гражданами договоры о вступлении в жилищно-строительный кооператив и уплате паевых взносов...

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном под предлогом заключения с гражданами договоров о вступлении в жилищно-строительный кооператив и уплате паевых взносов, учредителю и генеральному директору коммерческой организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что в 2017 году соучастники от имени указанной организации, якобы являющейся заказчиком реконструкции многоквартирного жилого дома в 1-м Войковском проезде, заключали с гражданами договоры о вступлении в жилищно-строительный кооператив и уплате паевых взносов, на основании которых компания обязывалась передать в собственность покупателям жилые помещения после надстройки 6 этажей данного дома. В действительности же организация не имела возможности выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам.СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53