Прежнее руководство списало все новогодние украшения

Прежнее руководство списало все новогодние украшенияЖителей Владимира приглашают к участию в необычной акции «Подарим новогоднюю игрушку для музейной ёлочки». В преддверии праздников сотрудники ВСМЗ обнаружили неприятную пропажу - прежнее руководство списало все игрушки и теперь в музее совсем нечем украшать ёлки.Каждый желающий может принести хотя бы одно новогоднее украшение - не обязательно советских времён, это может быть и обычная современная игрушка. Она станет настоящим музейным экспонатом - подаренным от чистого сердца и души.Игрушки можно принести в здание «Палат» в Детский музейный центр, сотрудники которого встретят вас и ваших детей с 9:00 до 17:00.