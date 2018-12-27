Для большинства этот игристый напиток ассоциируется
с праздником, Новым годом и радостью. Однако, если верить сонникам, увидеть во
сне шампанское иногда не к добру.
Для большинства этот игристый напиток ассоциируется
с праздником, Новым годом и радостью. Однако, если верить сонникам, увидеть во
сне шампанское иногда не к добру.
Согласно толкованию из Сонника Ванги, во сне шампанское
означает потерпеть наяву фиаско из-за своего отношения к людям. Если во сне вас
обливают этим то такой сон говорит о том, что недовольство поступками окружающих
не принесет вам ничего хорошего.
Сон,
в котором вы открываете шампанского, предрекает крупную по вашей
же вине. В результате вы лишитесь доверия и поддержки довольно влиятельного
человека. Чтобы предотвратить размолвку, вам лучше просто не встречаться
какое-то время.
Сонник Фрейда сообщает о том, что принимать из шампанского в грезах означает,
что вы устали от рутины и уже давно тайно мечтаете о смене обстановки и эмоциональном
всплеске. Возможно, вам стоит задуматься о переезде или в другие
страны. Тем более, в России на новогодние праздники длинные каникулы, за
которые можно совершить незабываемый круиз. Кстати, о новоселье сон про шампанское говорит и Сонник Цветкова.
По Соннику Мельникова сон, в котором спящий видит
себя пробующим игристое вино в элитном ресторане, является положительным.
Скорее всего, вскоре вы получите приглашение на мероприятие с шикарным
. Позитивный знак во сне – и , льющаяся из сосуда с шипучим
напитком. В этом случае у "хозяина" сна есть все шансы завести новое знакомство
с интересным человеком.