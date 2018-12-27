Для большинства этот игристый напиток ассоциируется с праздником, Новым годом и радостью. Однако, если верить сонникам, увидеть во сне шампанское иногда не к добру.

Для большинства этот игристый напиток ассоциируетсяс праздником, Новым годом и радостью. Однако, если верить сонникам, увидеть восне шампанское иногда не к добру.Согласно толкованию из Сонника Ванги, во сне шампанскоеозначает потерпеть наяву фиаско из-за своего отношения к людям. Если во сне васобливают этим то такой сон говорит о том, что недовольство поступками окружающихне принесет вам ничего хорошего.Сон,в котором вы открываете шампанского, предрекает крупную по вашейже вине. В результате вы лишитесь доверия и поддержки довольно влиятельногочеловека. Чтобы предотвратить размолвку, вам лучше просто не встречатьсякакое-то время.Сонник Фрейда сообщает о том, что принимать из шампанского в грезах означает,что вы устали от рутины и уже давно тайно мечтаете о смене обстановки и эмоциональномвсплеске. Возможно, вам стоит задуматься о переезде или в другиестраны. Тем более, в России на новогодние праздники длинные каникулы, закоторые можно совершить незабываемый круиз. Кстати, о новоселье сон про шампанское говорит и Сонник Цветкова.По Соннику Мельникова сон, в котором спящий видитсебя пробующим игристое вино в элитном ресторане, является положительным.Скорее всего, вскоре вы получите приглашение на мероприятие с шикарным. Позитивный знак во сне – и , льющаяся из сосуда с шипучимнапитком. В этом случае у "хозяина" сна есть все шансы завести новое знакомствос интересным человеком.