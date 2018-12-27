Молодой человек был пьян

Молодой человек был пьянВ конце декабря этого года кольчугинские госавтоинспекторы обнаружили автомобиль «ВАЗ 2110», влетевший в бетонный блок. В машине сидел водитель, который не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Оказалось, что 21-летний молодой человек управлял чужим автомобилем.За пару часов до ДТП парень распивал алкоголь вместе со своим другом. Когда приятель отвлёкся, злоумышленник стащил из кармана его куртки ключи от машины, планируя покататься по городу. Однако далеко уехать у него не вышло – не справившись с управлением, он врезался в столб.В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.