Теперь о коррупции. Этот год стал логичным продолжением предыдущего. На скамье подсудимых оказались те, кто попал в поле зрения следствия в 17-м и 16-м годах. Но появились и новые громкие задержания и уголовные дела. Среди тех, кто ждет суда, бывший главный налоговик области и бывший руководитель Росгвардии. А вот экс-вице-губернатору по строительству приговор уже вынесен. 11 лет колонии строгого режима и 28 миллионов штрафа за взятки в строительной сфере. Алексей Дудин напомнит о главных коррупционных делах этого года.

Теперь о коррупции. Этот год стал логичным продолжением предыдущего. На скамье подсудимых оказались те, кто попал в поле зрения следствия в 17-м и 16-м годах. Но появились и новые громкие задержания и уголовные дела. Среди тех, кто ждет суда, бывший главный налоговик области и бывший руководитель Росгвардии. А вот экс-вице-губернатору по строительству приговор уже вынесен. 11 лет колонии строгого режима и 28 миллионов штрафа за взятки в строительной сфере. Алексей Дудин напомнит о главных коррупционных делах этого года.Год начался с громкого ареста. Сразу после новогодних каникул региональные следователи задержали бывшего руководителя областной налоговой службы Сергея Кошелева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Проработал в фискальной системе региона Кошелев почти 20 лет. 4,5 года, до апреля 2017-го, был руководителем областной налоговой службы и, как говорят предприниматели, кошмарил бизнес.Дмитрий Мусатов, предприниматель: "Основание – вне налоговая проверка. Не открывая проверку, на нас давят. Естественно, контрагенты, те, которые работают с нами, отказываются с нами работать, как будто мы под подозрением каким-то находимся".Самым статусным коррупционером можно назвать Дмитрия Хвостова. Попался в поле зрения следствия он 2 года назад за взятки. Но судебный процесс завершился только в 2018-м. Чиновник из команды бывшего губернатора Светланы Орловой курировал региональное строительство. И как выяснилось, с финансовой пользой для себя. Всего Хвостову инкриминировали 4 эпизода получения взяток от владимирских застройщиков на общую сумму более 20 миллионов рублей.Виктор Антипов, гособвинитель, представитель Генпрокуратуры: Любой взяткополучатель имеет очень хороший интеллект. При переговорах никто не говорит - дай мне денег, взятку и так далее. Деньги называются как угодно. Здесь они называли "литрами".В итоге более чем за 20 литров Хвостова приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Так же бывший зам. губернатора должен заплатить штраф государству - 28 миллионов рублей.Еще один бывший зам Светланы Орловой сейчас тоже находится под следствием. Елену Мазанько, экс-заместителя губернатора по имущественным и земельным отношениям, также подозревают во взятках. По версии правоохранителей брала она их от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов. Кроме этого, в отношении Мазанько, которая прославилась золотыми ёршиками, возбуждено ещё одно уголовное дело по статье превышение полномочий.Прогремела в минувшем году и фамилия Шляхова. Бывший директор комбината Тепличный, а так же муж экс-пресс-секретаря губернатора Орловой подозревается в коррупции. В деле 6 эпизодов. Это получение взяток, хищение имущества предприятия в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, в результате которых на Тепличном образовались миллионные убытки. Материалы следователи передали в суд. Причём на первом же судебном заседании главный фигурант, через адвоката заявил, что не доверяет служителям Фемиды Ленинского района.Рустем Давлитшин, адвокат подсудимого: "У меня как у защитника и как у подсудимого Шляхова совместное заявление об отводе судье Смирнову и иным судьям Ленинского районного суда города Владимира, в связи с тем, что мы считаем, что все абсолютно судьи данного суда заинтересованы в неблагоприятном для Шляхова исходе рассмотрения уголовного дела".К слову, в уходящем году не обошлось и без коррупционных скандалов с самими правоохранителями. В получении взяток заподозрили экс-начальника регионального управления Росгвардии Алфию Мокшину. И тут речь идет вовсе не о миллионах. По версии следствия, Мокшина закрывала глаза на некоторые дисциплинарные нарушения своих подчиненных и за это требовала с них деньги. А в СМИ Алфия Мокшина громко заявляла, что руководитель должен быть мудрым.Алфия Мокшина, начальник регионального управления Росгвардии: "Наверное, в любой женщине присутствует женская мудрость, которая сглаживает те острые углы, которые, наверное, не сможет сгладить мужчина".В злоупотреблениями должностными полномочиями следователи заподозрили в этом году и прокурора города Владимира Илью Копытина. По версии сотрудников Следкома, он в корыстных целях вступал во внеслужебные отношения с лицами, чью незаконную коммерческую деятельность должен был пресекать. Однако за подследственного прокурора вступилось областное и федеральное руководство надзорного органа. В результате, постановление о возбуждении уголовного дела было отменено.Виктория Туркова, старший помощник прокурора области: "Само решение, выводы, сделанные следствием, ещё основаны на объяснениях, полученных от заинтересованных лиц, и совершённых оперативно-розыскных мероприятиях, которые также получены с нарушением уголовно-процессуального законодательства".Отличились в 2018-м и депутаты. В этом году в управление по вопросам противодействия коррупции впервые сдавали декларации о доходах народные избранники городских и сельских советов. И вот, выяснилось, что один из депутатов ежемесячно получал соцвыплаты, которые ему по закону не положены.Игорь Лебедь, начальник управления по вопросам противодействия коррупции администрации области: "Всего за год, речь идет о 2017-м году, им было получено 127 тысяч рублей. Которые в соответствии с законом предусмотрены только малообеспеченным семьям. В данном случае мы говорим о доходе семьи из 5 человек, который составлял 98 млн. Тяжело говорить о том, что эта семья малообеспеченная".А главу администрации города Карабаново Александровского района Наталью Помехину заподозрили в том, что она отбирала у подчинённых премии. Речь идет о 100 тысячах рублей. И если вина чиновницы будет доказана, ей грозит до 7 лет лишения свободы. Но об этом мы узнаем не раньше следующего года.