Сумма материального ущерба превысила 146 тысяч рублей

Сумма материального ущерба превысила 146 тысяч рублейВ Коврове подростка обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В августе этого года 19-летний молодой человек, с помощью металлического лома повредил стену гаража, принадлежащего местному бизнесмену, и украл оттуда сварочный аппарат, а также предназначенные для продажи люстры, светильники и электрооборудование. Украденное ковровчанин перенёс в находившийся недалеко заброшенный гараж, планируя в дальнейшем всё это продать.Сумма материального ущерба превысила 146 тысяч рублей.Злоумышленника задержали при попытке сбыть часть похищенного имущества. Парень во всем сознался и добровольно отдал всё украденное.Материалы уголовного дела направлены в суд.