Президент самой могущественной страны мира и глава непризнанной республики, ярый коммунист и великий махинатор. В 2018 году этот мир покинули интересные личности, у которых была способность вести за собой людей. Они хотели сделать мир лучше и немало преуспели в этом желании.

Президент самой могущественной страны мира и главанепризнанной республики, ярый коммунист и великий махинатор. В 2018 году этотмир покинули интересные личности, у которых была способность вести за собойлюдей. Они хотели сделать мир лучше и немало преуспели в этом желании.ДОЛГОЖИТЕЛЬ ДЖОРДЖ БУШТрудно поверить, но, когда японцы бомбили Перл-Харбор, ДжорджуБушу-старшему уже было 17 лет. Родившийся в семье сенатора и банкира, юноша хотелпоступить в колледж, но под влиянием военных событий пошел в летчики.Буш стал самым молодым пилотом американских ВВС на тот момент,он служил до конца Второй мировой войны и даже чуть не погиб в горящем самолете.Дослужившись до лейтенанта, после войны Джордж Буш ушел с военной службы и поступилв Йельский университет. Окончив его в 1948 году, переехал с семьей в ЗападныйТехас, где начал нефтяной бизнес, став миллионером к 40 годам.Путь в политику республиканца Буша чем-то напоминает судьбуДональда Трампа. В 1981 году он стал вице-президентом у Рональда Рейгана, а в89-м победил на выборах президента. Правление Буша ознаменовалось окончаниемХолодной войны, военными операциями США в Панаме и Персидском заливе, полнойлегализацией абортов и повышением налогов.Джордж Буш-старший стал самым долгоживущим в истории президентомСША, он ушел из жизни 30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет.ЯРЫЙ КОММУНИСТ ВИКТОР АНПИЛОВОн был борцом за коммунистические идеи, размахивал краснымифлагами, поддерживал Жириновского и даже сидел в тюрьме. Его "ТрудоваяРоссия" была популярна в начале 90-х, но в нулевых уже не котировалась.Слесарь-сборщик по первому образованию и журналист-международникпо второму, Анпилов свободно владел английским, испанским и португальскимязыками. После окончания журфака МГУ уехал работать на Кубу переводчиком, послевозвращения в СССР был корреспондент подмосковной газеты "Ленинец" и обозревателем Главнойредакции радиовещания на страны Латинской Америки.Организовав в 1992 году движение "Трудовая Россия", сталпубличным оратором и активным участником многочисленных антиельцинских митингов,на которых призывал к свержению режима. Во время октябрьских событий 1993 годабыл их активным участником на стороне Верховного Совета, за что и поплатился –Анпилова арестовали и почти полгода продержали в "Лефортово".Популярность Анпилова сошла на нет в начале нулевых послетого, как начались его политические метания от Зюганова к Жириновскому и от системнойоппозиции к несистемной.ОСТАП БЕНДЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ – СЕРГЕЙ МАВРОДИОсчастлививший жену Лени Голубкова сапогами, молодоженовИгоря и Юлю квартирой, просто Марию встречей с женой Лени и еще 15-20 миллионовсвоих соотечественников, он ушел из жизни в весеннюю московскую промозглую ночьна троллейбусной остановке. Сергей Мавроди то ли замерз в ожиданииобщественного транспорта, то ли не выдержало сердце.В лихие 90-е он ворвался в жизнь новой России ветромзападных перемен и принес реальные деньги – финансовый героин, как говорил самМавроди. Ему поверили даже члены правительства, чего уж тут говорить о простыхсмертных. Билеты с тремя буквами расходились как горячие пирожки на вокзале – уофисов МММ стояли гигантские очереди.Для кого-то он финансовый гений, для других – шарлатан иаферист, третьи проклинают Мавроди за то, что сами доверились ему. Он успелпобывать и роли политика (был депутатом Госдумы), и в робе заключенного. Выйдя из тюрьмы,Мавроди попытался возвести новую финансовую пирамиду,снял сериал "Зомби" и написал роман "Сын Люцифера". Многостороннийаферист также сочинял стихи, писал и пел песни.ДИССИДЕНТКА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВАВ советское время их не жаловали и высылали из страны.Диссиденты были не в чести у власти, они расшатывали существующий строй и сотрудничалис ненавистными империалистами. Все изменилось в 90-е годы: в новой России диссидентыпревратились в правозащитников. Пожалуй, самый яркий их представитель – ЛюдмилаАлексеева. В 1976 году она стала одной из основательниц Московской Хельсинкскойгруппы.Контраст между декларациями официальной идеологии и реальнойжизнью в СССР не давал Алексеевой покоя. В 1960-е годы ее квартира стала местомдля встреч диссидентов и московской интеллигенции, там же изготавливали и хранилисамиздат – напечатанные на машинке запрещенные литературные произведения.В конце 70-х годов под угрозой ареста Людмила Алексеева былавынуждена эмигрировать из СССР и поселиться в США. Там она работала нарадиостанциях "Голос Америки" и "Свобода", где вела передачи, посвященныеправам человека. Вернувшись в начале 90-х в Россию, Алексеева продолжила свою основнуюдеятельность и вошла в Совет по правам человека при президенте.20 июля 2017 года, в день девяностолетия Алексеевой,президент Владимир Путин лично приехал к ней домой и поздравил, преподнеся вподарок букет цветов, гравюру с изображением ее родного города Евпатории и декоративнуютарелку ручной работы фарфорового завода Санкт-Петербурга.НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ АЛЕКСАНДР ЗАХАРЧЕНКОГлаву непризнанной Донецкой народной республики хоронили с военнымипочестями – соратники его любили и уважали, враги – боялись и ненавидели. УбилиБатю подло, взорвав бомбу в кафе, куда он часто приходил.Когда в 2013 году в Киеве начался Майдан, Захарченко возглавилгруппу из семи вооруженных человек, занявших здание донецкой городскойадминистрации. Люди хотели донести до власти свои требования: провестиреферендум о независимости. В столице Украины Захарченко и его соратниковуслышали и послали войска для захвата Донецка и уничтожения сепаратистов.Он лично участвовал в боях, получил несколько ранений. Наего жизнь покушались около десяти раз, но в последний день лета 2018 года АлександрЗахарченко погиб на пороге кафе в центре Донецка. Взрыв устроили украинскиедиверсанты.