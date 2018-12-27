Президент самой могущественной страны мира и глава
непризнанной республики, ярый коммунист и великий махинатор. В 2018 году этот
мир покинули интересные личности, у которых была способность вести за собой
людей. Они хотели сделать мир лучше и немало преуспели в этом желании.
Президент самой могущественной страны мира и глава
непризнанной республики, ярый коммунист и великий махинатор. В 2018 году этот
мир покинули интересные личности, у которых была способность вести за собой
людей. Они хотели сделать мир лучше и немало преуспели в этом желании.
ДОЛГОЖИТЕЛЬ ДЖОРДЖ БУШ
Трудно поверить, но, когда японцы бомбили Перл-Харбор, Джорджу
Бушу-старшему уже было 17 лет. Родившийся в семье сенатора и банкира, юноша хотел
поступить в колледж, но под влиянием военных событий пошел в летчики.
Буш стал самым молодым пилотом американских ВВС на тот момент,
он служил до конца Второй мировой войны и даже чуть не погиб в горящем самолете.
Дослужившись до лейтенанта, после войны Джордж Буш ушел с военной службы и поступил
в Йельский университет. Окончив его в 1948 году, переехал с семьей в Западный
Техас, где начал нефтяной бизнес, став миллионером к 40 годам.
Путь в политику республиканца Буша чем-то напоминает судьбу
Дональда Трампа. В 1981 году он стал вице-президентом у Рональда Рейгана, а в
89-м победил на выборах президента. Правление Буша ознаменовалось окончанием
Холодной войны, военными операциями США в Панаме и Персидском заливе, полной
легализацией абортов и повышением налогов.
Джордж Буш-старший стал самым долгоживущим в истории президентом
США, он ушел из жизни 30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет.
ЯРЫЙ КОММУНИСТ ВИКТОР АНПИЛОВ
Он был борцом за коммунистические идеи, размахивал красными
флагами, поддерживал Жириновского и даже сидел в тюрьме. Его "Трудовая
Россия" была популярна в начале 90-х, но в нулевых уже не котировалась.
Слесарь-сборщик по первому образованию и журналист-международник
по второму, Анпилов свободно владел английским, испанским и португальским
языками. После окончания журфака МГУ уехал работать на Кубу переводчиком, после
возвращения в СССР был корреспондент подмосковной газеты "Ленинец" и обозревателем Главной
редакции радиовещания на страны Латинской Америки.
Организовав в 1992 году движение "Трудовая Россия", стал
публичным оратором и активным участником многочисленных антиельцинских митингов,
на которых призывал к свержению режима. Во время октябрьских событий 1993 года
был их активным участником на стороне Верховного Совета, за что и поплатился –
Анпилова арестовали и почти полгода продержали в "Лефортово".
Популярность Анпилова сошла на нет в начале нулевых после
того, как начались его политические метания от Зюганова к Жириновскому и от системной
оппозиции к несистемной.
ОСТАП БЕНДЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ – СЕРГЕЙ МАВРОДИ
Осчастлививший жену Лени Голубкова сапогами, молодоженов
Игоря и Юлю квартирой, просто Марию встречей с женой Лени и еще 15-20 миллионов
своих соотечественников, он ушел из жизни в весеннюю московскую промозглую ночь
на троллейбусной остановке. Сергей Мавроди то ли замерз в ожидании
общественного транспорта, то ли не выдержало сердце.
В лихие 90-е он ворвался в жизнь новой России ветром
западных перемен и принес реальные деньги – финансовый героин, как говорил сам
Мавроди. Ему поверили даже члены правительства, чего уж тут говорить о простых
смертных. Билеты с тремя буквами расходились как горячие пирожки на вокзале – у
офисов МММ стояли гигантские очереди.
Для кого-то он финансовый гений, для других – шарлатан и
аферист, третьи проклинают Мавроди за то, что сами доверились ему. Он успел
побывать и роли политика (был депутатом Госдумы), и в робе заключенного. Выйдя из тюрьмы,
Мавроди попытался возвести новую финансовую пирамиду,
снял сериал "Зомби" и написал роман "Сын Люцифера". Многосторонний
аферист также сочинял стихи, писал и пел песни.
ДИССИДЕНТКА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА
В советское время их не жаловали и высылали из страны.
Диссиденты были не в чести у власти, они расшатывали существующий строй и сотрудничали
с ненавистными империалистами. Все изменилось в 90-е годы: в новой России диссиденты
превратились в правозащитников. Пожалуй, самый яркий их представитель – Людмила
Алексеева. В 1976 году она стала одной из основательниц Московской Хельсинкской
группы.
Контраст между декларациями официальной идеологии и реальной
жизнью в СССР не давал Алексеевой покоя. В 1960-е годы ее квартира стала местом
для встреч диссидентов и московской интеллигенции, там же изготавливали и хранили
самиздат – напечатанные на машинке запрещенные литературные произведения.
В конце 70-х годов под угрозой ареста Людмила Алексеева была
вынуждена эмигрировать из СССР и поселиться в США. Там она работала на
радиостанциях "Голос Америки" и "Свобода", где вела передачи, посвященные
правам человека. Вернувшись в начале 90-х в Россию, Алексеева продолжила свою основную
деятельность и вошла в Совет по правам человека при президенте.
20 июля 2017 года, в день девяностолетия Алексеевой,
президент Владимир Путин лично приехал к ней домой и поздравил, преподнеся в
подарок букет цветов, гравюру с изображением ее родного города Евпатории и декоративную
тарелку ручной работы фарфорового завода Санкт-Петербурга.
НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ АЛЕКСАНДР ЗАХАРЧЕНКО
Главу непризнанной Донецкой народной республики хоронили с военными
почестями – соратники его любили и уважали, враги – боялись и ненавидели. Убили
Батю подло, взорвав бомбу в кафе, куда он часто приходил.
Когда в 2013 году в Киеве начался Майдан, Захарченко возглавил
группу из семи вооруженных человек, занявших здание донецкой городской
администрации. Люди хотели донести до власти свои требования: провести
референдум о независимости. В столице Украины Захарченко и его соратников
услышали и послали войска для захвата Донецка и уничтожения сепаратистов.
Он лично участвовал в боях, получил несколько ранений. На
его жизнь покушались около десяти раз, но в последний день лета 2018 года Александр
Захарченко погиб на пороге кафе в центре Донецка. Взрыв устроили украинские
диверсанты.