Лолита призналась, что когда приезжает на полуостров – поет по-украински. Певица также отметила, что далека от политических игр в угоду кому бы то ни было.

Лолита призналась, что когда приезжает на полуостров – поет по-украински. Певица также отметила, что далека от политических игр "в угоду кому бы то ни было".Российская певица Лолита сделала громкое заявление, которое буквально взбесило пользователей соцсетей. Дива заявила, что для нее Крым – это по-прежнему Украина, в душе. Полное интервью опубликовано на канале КРЮЧОК.TV, телеканал "360".Лолита призналась, что уже давно не может въезжать на малую родину – ей запретили въезд после посещения Крыма, из-за чего украинские СМИ стали ее игнорировать, но, по мнению Лолиты, в такой ситуации это "нормальная практика"."Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. (...) Для меня Крым – это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", – сказала певица.При этом Лолита подчеркнула, что для нее нет различий между российскими и украинскими гражданами и она может петь "для всех". Она также привела в пример других звезд эстрады, которые были вынуждены разделиться на два лагеря. Так, со слов Лолиты, Лобода и Лорак остались развивать карьеру в России, потому что они здесь востребованы, а Тина Кароль, Зеленский, Вакарчук были верны Киеву.