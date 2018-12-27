Певица объяснила свое скандальное высказывание о государственной принадлежности полуострова. Она считает, что СМИ вырвали ее фразу из контекста.

Певица объяснила свое скандальноевысказывание о государственной принадлежности полуострова. Она считает,что СМИ вырвали ее фразу из контекста.Резонансвызвали слова Лолиты Милявскойо том, что Крым для нее по-прежнему является Украиной. Артистка призналась, чтодавно не может въезжать на малую родину из-за того, что она посещалаполуостров."Жаль, что наши СМИ живут только поиском "врага", – цитируетисполнительницу . При этом она добавила, что "никтоне запрещает петь песни". По словам Лолиты, не стоит читатьвырванные фразы из контекста."Мойгоршок с детства стоял в Ялте. Я там выросла, у родителей была трехкомнатнаяквартира. Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина", – ранееобъяснила Милявская. Также артистка привела в пример других звезд шоу-бизнеса,которые были вынуждены разделиться на два лагеря. В частности, это СветланаЛобода и Ани Лорак, которые остались в России из-за востребованности.Ранее всвоем микроблоге Лолита написала, что посетила место захоронения великойактрисы Фаины Раневской. Певица сообщила, что это последнее обещание, котороеона давала себе в этом году. По словам артистки, Фаина Георгиевна снебес курировала ее песню под названием "Раневская".