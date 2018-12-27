Певица объяснила свое скандальное
высказывание о государственной принадлежности полуострова. Она считает,
что СМИ вырвали ее фразу из контекста.
Певица объяснила свое скандальное
высказывание о государственной принадлежности полуострова. Она считает,
что СМИ вырвали ее фразу из контекста.
Резонанс
вызвали слова Лолиты Милявской
о том, что Крым для нее по-прежнему является Украиной. Артистка призналась, что
давно не может въезжать на малую родину из-за того, что она посещала
полуостров.
"Жаль, что наши СМИ живут только поиском "врага", – цитирует
исполнительницу . При этом она добавила, что "никто
не запрещает петь песни". По словам Лолиты, не стоит читать
вырванные фразы из контекста.
"Мой
горшок с детства стоял в Ялте. Я там выросла, у родителей была трехкомнатная
квартира. Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина", – ранее
объяснила Милявская. Также артистка привела в пример других звезд шоу-бизнеса,
которые были вынуждены разделиться на два лагеря. В частности, это Светлана
Лобода и Ани Лорак, которые остались в России из-за востребованности.
Ранее в
своем микроблоге Лолита написала, что посетила место захоронения великой
актрисы Фаины Раневской. Певица сообщила, что это последнее обещание, которое
она давала себе в этом году. По словам артистки, Фаина Георгиевна с
небес курировала ее песню под названием "Раневская".