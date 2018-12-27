Вопросы журналистов, пытавшихся выведать реакцию Андрея Макаревича на высказывание певицы Лолиты, вывели музыканта из равновесия. Лидер Машины времени послал корреспондентов с психиатру.

Вопросы журналистов, пытавшихся выведать реакцию АндреяМакаревича на высказывание певицы Лолиты, вывели музыканта из равновесия. Лидер"Машины времени" послал корреспондентов с психиатру.Корреспонденты начали звонить Андрею Макаревичу с раннегоутра. Журналистам хотелось знать, что думает музыкант по поводу высказыванияЛолиты о Крыме.Макаревич, по его словам, про историю Лолиты с Крымом неслышал. А даже если бы и слышал, то она ему неинтересна."На четвертом звонке я почувствовал, что кто-то сошел сума – или я или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости. Ребята!Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма – главнаяновость человечества и больше говорить не о чем – срочно к психиатру", -написал Макаревич в своем блоге.Напомним, российская певица сделала громкое заявление:для нее Крым – это по-прежнему Украина. Лолита призналась, что уже давно неможет въезжать на малую родину – ей запретили после посещения полуострова,из-за чего украинские СМИ стали ее игнорировать. По мнению артистки, в такойситуации это "нормальная практика".При этом подчеркнула, что для нее нет различий междуроссийскими и украинскими гражданами, она может петь "для всех". Лолитапривела в пример других звезд эстрады, которые были вынуждены разделиться надва лагеря – к примеру, Лобода и Лорак остались в России, потому что они здесьвостребованы.Позже Милявская заявила, что СМИ вырвали фразы из контекста. "Мой горшок с детства стоял в Ялте... Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира... Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой. Мы пользуемся трудом друга, в войнах мы не участвуем", – сказала Лолита в интервью .