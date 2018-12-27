Вопросы журналистов, пытавшихся выведать реакцию Андрея
Макаревича на высказывание певицы Лолиты, вывели музыканта из равновесия. Лидер
Машины времени послал корреспондентов с психиатру.
Вопросы журналистов, пытавшихся выведать реакцию Андрея
Макаревича на высказывание певицы Лолиты, вывели музыканта из равновесия. Лидер
"Машины времени" послал корреспондентов с психиатру.
Корреспонденты начали звонить Андрею Макаревичу с раннего
утра. Журналистам хотелось знать, что думает музыкант по поводу высказывания
Лолиты о Крыме.
Макаревич, по его словам, про историю Лолиты с Крымом не
слышал. А даже если бы и слышал, то она ему неинтересна.
"На четвертом звонке я почувствовал, что кто-то сошел с
ума – или я или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости. Ребята!
Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма – главная
новость человечества и больше говорить не о чем – срочно к психиатру", -
написал Макаревич в своем блоге.
Напомним, российская певица сделала громкое заявление:
для нее Крым – это по-прежнему Украина. Лолита призналась, что уже давно не
может въезжать на малую родину – ей запретили после посещения полуострова,
из-за чего украинские СМИ стали ее игнорировать. По мнению артистки, в такой
ситуации это "нормальная практика".
При этом подчеркнула, что для нее нет различий между
российскими и украинскими гражданами, она может петь "для всех". Лолита
привела в пример других звезд эстрады, которые были вынуждены разделиться на
два лагеря – к примеру, Лобода и Лорак остались в России, потому что они здесь
востребованы.
Позже Милявская заявила, что СМИ вырвали фразы из контекста. "Мой горшок с детства стоял в Ялте... Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира... Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой. Мы пользуемся трудом друга, в войнах мы не участвуем", – сказала Лолита в интервью .