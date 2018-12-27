Марат Башаров проявил силу в отношениях с женой Елизаветой Шевырковой. Как рассказал брат женщины, популярный актер сломал нос супруге.

Марат Башаров проявил силу в отношениях с женой Елизаветой Шевырковой. Как рассказал брат женщины, популярный актер сломал нос супруге.Как компетентно сообщает телеграм-канал Super, Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову. В результате применения силы у женщины оказался сломан нос. Об этом рассказал журналистам брат покалеченной супруги актера. Женщине оказывают необходимую помощь медики.Материал дополняется