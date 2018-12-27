Высказывание певицы о принадлежности полуострова вызвало возмущение у россиян. Прокомментировал слова исполнительницы и актер Станислав Садальский.

Высказывание певицы о принадлежностиполуострова вызвало возмущение у россиян. Прокомментировал словаисполнительницы и актер Станислав Садальский.Артистне согласился с заявлением Лолиты о том, что Крым "остаетсяукраинским" регионом. Он признался, что тоже огорчен тем, что его непускают в Незалежную, но из-за этого не намерен менять свои взгляды.Садальский подчеркнул, что для негоСевастополь всегда был и остается российским городом. Однако осуждать звезду эстрады украинскогопроисхождения не стал."СЛолитой мы ровесники, и она не права. Я не могу других осуждать, Лолита таксчитает, и это ее мнение, я его уважаю. У меня свое мнение", – приводит словаактера Nation News. Ранее о скандальном высказывании певицывысказался и музыкант Андрей Макаревич. Он отметил, что эму эта история неинтересна, поскольку он не считает слова Лолиты по поводу Крыма "главнойновостью человечества".Какписали "Дни.ру", ранее Лолита Милявская заявила, что для нее Крым остается украинским, и когда она приезжаетна концерты на полуостров, то поет песни на украинском языке. Позже оназаявила, что ее слова вырвали из контекста.Напомним,что в апреле 2016 года певице запретили въезд на Украину на три года. В связи сзапретом Лолита лишилась возможности навещать родных.