Знаменитая актриса Елена Проклова решила озвучить
пророчество, которое ей передала знаменитая прорицательница Ванга. Артистка
молчала 25 лет.
Знаменитая актриса Елена Проклова решила озвучить
пророчество, которое ей передала знаменитая прорицательница Ванга. Артистка
молчала 25 лет.
На днях Елена Проклова связалась с редакцией программы "На
самом деле" Первого канала. Знаменитость заявила, что готова придать огласке
тайное послание Ванги российскому народу.
Провидица приказала Елене, обнародовать эти пророчества лишь
в том случае, если в течение 25 лет произойдет все то, что она ей предрекла.
Обещанное сбылось, поэтому Проклова рассекретит предсказание.
"Я дважды была у Ванги. В первый раз мне было всего 16 лет.
Много серьезного она мне сказала из моей личной жизни, что плоть терять свою я
буду, что много сложного будет в моей жизни. Но потом приобняла меня и сказала:
"Счастливая будешь! Иди". Она мне сказала, что у меня будет два ребенка. И
только тогда, когда с таким трудом я родила вторую дочь, я стала вспоминать, что
она просила меня приехать еще раз", – рассказала артистка.
По словам знаменитости, второй раз она посетила ясновидящую
в 1995 году. Проклова хотела поблагодарить Вангу за помощь, однако прорицательница
слушать ее не стала: "Она сказала: "это все, девочка, не просто, через тебя
передам следующее послание. Четверть века молчи, не смей никому говорить", – сообщила
присутствующим в студии Елена.
Звезда вспомнила, что после этих слов провидица впала в
транс. Ванга покачивалась из стороны в сторону и говорила странные вещи. Проклова
зафиксировала речь прорицательницы в блокнот.
После Елена Проклова передала ведущему Дмитрию Шепелеву свои
записи, которые она делала во время беседы с ясновидящей. Шоумен вслух прочел заметки артистки: "Пройдет год, ты сможешь говорить всей России, что также и
земли России и вернуться домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом
собираются в стаю, Станет Россия сильнее и крепче, и будет еще лучше, благоухать
будет, как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир с ним трудно
будет и стабильно, а потом расцветет, переход на высокий уровень, пусть соседи ее
держатся".
Проклова заявила, что следующий 2019 год по славянскому
календарю – это год парящего орла. Он станет судьбоносным для России и
всего мира.