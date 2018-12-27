Знаменитая актриса Елена Проклова решила озвучить пророчество, которое ей передала знаменитая прорицательница Ванга. Артистка молчала 25 лет.

Знаменитая актриса Елена Проклова решила озвучитьпророчество, которое ей передала знаменитая прорицательница Ванга. Артисткамолчала 25 лет.На днях Елена Проклова связалась с редакцией программы "Насамом деле" Первого канала. Знаменитость заявила, что готова придать огласкетайное послание Ванги российскому народу.Провидица приказала Елене, обнародовать эти пророчества лишьв том случае, если в течение 25 лет произойдет все то, что она ей предрекла.Обещанное сбылось, поэтому Проклова рассекретит предсказание."Я дважды была у Ванги. В первый раз мне было всего 16 лет.Много серьезного она мне сказала из моей личной жизни, что плоть терять свою ябуду, что много сложного будет в моей жизни. Но потом приобняла меня и сказала:"Счастливая будешь! Иди". Она мне сказала, что у меня будет два ребенка. Итолько тогда, когда с таким трудом я родила вторую дочь, я стала вспоминать, чтоона просила меня приехать еще раз", – рассказала артистка.По словам знаменитости, второй раз она посетила ясновидящуюв 1995 году. Проклова хотела поблагодарить Вангу за помощь, однако прорицательницаслушать ее не стала: "Она сказала: "это все, девочка, не просто, через тебяпередам следующее послание. Четверть века молчи, не смей никому говорить", – сообщилаприсутствующим в студии Елена.Звезда вспомнила, что после этих слов провидица впала втранс. Ванга покачивалась из стороны в сторону и говорила странные вещи. Прокловазафиксировала речь прорицательницы в блокнот.После Елена Проклова передала ведущему Дмитрию Шепелеву своизаписи, которые она делала во время беседы с ясновидящей. Шоумен вслух прочел заметки артистки: "Пройдет год, ты сможешь говорить всей России, что также иземли России и вернуться домой, как птицы вылетают из гнезда, а потомсобираются в стаю, Станет Россия сильнее и крепче, и будет еще лучше, благоухатьбудет, как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир с ним труднобудет и стабильно, а потом расцветет, переход на высокий уровень, пусть соседи еедержатся".Проклова заявила, что следующий 2019 год по славянскомукалендарю – это год парящего орла. Он станет судьбоносным для России ивсего мира.