Виктория Лопырева ушла в декретный отпуск. У знаменитой телеведущей появилось время для встреч с родными.

Виктория Лопырева ушла в декретный отпуск. Узнаменитой телеведущей появилось время для встреч с родными.35-летняя Виктория Лопырева совсем скоро впервыестанет мамой. Имя отца своего будущего ребенка знаменитость держит в секрете.Звезда часто публикует фотографии себялюбимой в личном микроблоге. А иногда телеведущая хвастается снимками своихродных. К примеру, на днях Лопырева выложила кадр, на котором на запечатлена вместе с матерью Ириной.Поклонники обомлели. Они не могли поверить, чтоженщина, сидящая рядом с телеведущей, ее родительница. Виктория и Ирина выглядят ровесницами."Как две подруги какая Мама красивая и дочь вся вмаму. И внучка будет красавица!!! (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как вам удается быть такими красавицами.всего всего вам самого наилучшего", "Вика это точно Ваша мама 🙈🙈🤣🤣🙈🙈 Ну это просто невероятно ❤️❤️❤️🔥прям слов нет. Супер честное слово ❤️❤️❤️", "Виктория,не могу поверить что этаваша мама) очень молода и красива) эх мне бы так сохранится🙏🏽🙈", "Мамане рельная красавица, шикарная женщина", – писали интернет– обыватели.Напомним, Ирина Лопырева, по первому образованиюжурналист, в молодости была известной моделью. В настоящее время мамателеведущей занимается бизнесом.