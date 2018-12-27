Виктория Лопырева ушла в декретный отпуск. У
знаменитой телеведущей появилось время для встреч с родными.
Виктория Лопырева ушла в декретный отпуск. У
знаменитой телеведущей появилось время для встреч с родными.
35-летняя Виктория Лопырева совсем скоро впервые
станет мамой. Имя отца своего будущего ребенка знаменитость держит в секрете.
Звезда часто публикует фотографии себя
любимой в личном микроблоге. А иногда телеведущая хвастается снимками своих
родных. К примеру, на днях Лопырева выложила кадр, на котором на запечатлена вместе с матерью Ириной.
Поклонники обомлели. Они не могли поверить, что
женщина, сидящая рядом с телеведущей, ее родительница. Виктория и Ирина выглядят ровесницами.
"Как две подруги какая Мама красивая и дочь вся в
маму. И внучка будет красавица!!! (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как вам удается быть такими красавицами
.всего всего вам самого наилучшего", "Вика это точно Ваша мама 🙈🙈🤣🤣🙈🙈 Ну это просто невероятно ❤️❤️❤️🔥
прям слов нет. Супер честное слово ❤️❤️❤️", "Виктория,не могу поверить что эта
ваша мама) очень молода и красива) эх мне бы так сохранится🙏🏽🙈", "Мама
не рельная красавица, шикарная женщина", – писали интернет– обыватели.
Напомним, Ирина Лопырева, по первому образованию
журналист, в молодости была известной моделью. В настоящее время мама
телеведущей занимается бизнесом.