Аналитики НТИ Автонет назвали профессии будущего и навыки, которые будут необходимы для них.

Аналитики НТИ "Автонет" назвали профессии будущего и навыки, которые будут необходимы для них. Согласно опубликованному документу, главные навыки, которые будут нужны российским специалистами после 2020 года – системное мышление и ответственность.Также аналитики говорят, что в будущем профессионалам нужно будет уметь схватывать на лету, подвергать анализу большие объемы информации, а также ориентироваться на результат и уметь самоорганизовываться в любых ситуациях. Специалисты должны быть многопрофильными, чтобы в критической ситуации подменить работников другого толка. Согласно опросам, профессионалам не помешают также коммуникативная компетентность, эмоциональный интеллект, клиентоориентированность, способность к координации.Технологическим специалистам понадобятся социальные навыки, так как нельзя создавать продукты и услуги, не понимая потребности и чувства других людей. Так, например, невозможно создать автоматизированный транспорт без заботы о безопасности пассажиров.Данные навыки будут нужны профессионалам, занятых в сфере транспортно-логистических усллуг, развитии интеллектуальной городской мобильности и прочих перспективных направлениях развития цифровой экономики, передает РИА Новости. Среди отраслей будущего эксперты также назвали робототехнику и мехатронику.