Григорий Лепс дал откровенное интервью. Один из самых востребованных артистов отечественной эстрады признался, что не любит песню Натали, которая сделала его знаменитым, и признался, что серьезная болезнь заставила его всерьез пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Григорий Лепс дал откровенное интервью. Один из самых востребованных артистов отечественной эстрады признался, что не любит песню "Натали", которая сделала его знаменитым, и признался, что серьезная болезнь заставила его всерьез пересмотреть свои взгляды на жизнь.Свою песенную карьеру начинал в одном из сочинских ресторанов. Артист исполнял любой репертуар, начиная с песен Михаила Шуфутинского и заканчивая хитами группы "Ласковый май". Личный рекорд Григория – восемь с половиной часов непрерывной работы. "Вживую, и я даже не сходил со сцены", – подчеркнул Лепс.Иногда он зарабатывал очень много. "И я никогда ничего себе не покупал. Заработал – и прогуляли, вокруг же девчонки, друзья-товарищи", – рассказал певец. Исполнитель никогда не скрывал, что в своих кутежах употреблял не только выпивку. В 33 года, к счастью, Лепс одумался. Причиной стал недуг. "Серьезно заболел. Заставляет задуматься, когда полгода лежишь в больнице и неизвестно, что будет завтра", – цитирует Григория Лепса .Артист смог побороть болезнь, однако его сразило новое несчастье – он потерял голос. К этому певец отнесся философски. "Это касается любого вокалиста. Рано или поздно происходят изменения, особенно у тех, кто много работает", – констатировал певец. Лепс перенес операцию и период, когда не знал, сможет ли он петь дальше.Впрочем, он и сейчас не знает. "После операции мне запретили петь два месяца, советовали даже стараться не разговаривать, но я через неделю уже орал в "Метелице". Ну а что делать, надо было на что-то жить. Вот тогда я окончательно потерял голос", – рассказал .Первый успех артисту принесла песня "Натали". Певец признался, что лично ему эта композиция не нравится. "Я ее спел только потому, что понимал: людям она понравится. Наша обязанность – работать именно для людей", – убежден артист. Окончательно же Григорий Лепс покорил публику, исполнив песню "Рюмка водки".