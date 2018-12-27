Он положил на стол сотрудника миграционной службы 100 долларов и 30 тысяч рублей

Он положил на стол сотрудника миграционной службы 100 долларов и 30 тысяч рублейВо Владимире гражданина ближнего зарубежья подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает региональный СледКом.28-летний мужчина, заинтересованный в получении разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, пошел в Управление по вопросам миграции УМВД.В конце декабря за разрешение личной проблемы и получение документа в подозреваемый осмелился подкупить госслужащего и положил на стол сотрудника миграционной службы 100 долларов и 30 тысяч рублей. Мужчину тут же задержали и посадили под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.