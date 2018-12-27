Известная фигуристка рассказала о разводе с первым мужем Александром Жулиным. По словам Татьяны Навки, для нее это было очень непростое время.
Известная фигуристка рассказала о разводе с первым мужем Александром Жулиным. По словам Татьяны Навки, для нее это было "очень непростое время".
Брак спортсменки с тренером Александром Жулиным длился десять
лет. Навка признается, что развод стал для нее серьезным испытанием. Тем не
менее бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка. "Жизнь,
к сожалению, такая штука, почему-то так происходит. Это было очень непростое
время для семьи, для меня. Но тогда важно было сохранить ребенка, в
психологическом плане. Я благодарна Саше за то, что он полностью в воспитании
ребенка был со мной солидарен и всегда вставал на мою сторону", – отметила
.
Через несколько лет фигуристка познакомилась с пресс-секретарем
президента России Дмитрием Песковым. Дипломат сразу увлекся женщиной и раздобыл
ее телефон. "Мы из совершенно разных миров, но меня всегда в мужчине привлекал
мозг. Он долго ухаживал и в какой-то момент покорил мое сердце. Я полюбила за
его благородство. Таких мужчин очень мало осталось", – передает слова спортсменки "".
Дочь от первого брака быстро привыкла к новому мужу
своей матери. Песков относится к ней как к родной дочери: помогает и во всем
поддерживает. Фигуристка признается, что иногда между ними случаются ссоры, но в
конце они всегда мирятся. Супруги также воспитывают
детей Пескова от предыдущих браков: троих сыновей и дочь. "У нас все
прекрасно, хорошие отношения. С нами живут и дети Дмитрия Сергеевича.
Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем. Я принимаю всех его детей", – заключила
она.