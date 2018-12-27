Известная фигуристка рассказала о разводе с первым мужем Александром Жулиным. По словам Татьяны Навки, для нее это было очень непростое время.

Известная фигуристка рассказала о разводе с первым мужем Александром Жулиным. По словам Татьяны Навки, для нее это было "очень непростое время".Брак спортсменки с тренером Александром Жулиным длился десятьлет. Навка признается, что развод стал для нее серьезным испытанием. Тем неменее бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка. "Жизнь,к сожалению, такая штука, почему-то так происходит. Это было очень непростоевремя для семьи, для меня. Но тогда важно было сохранить ребенка, впсихологическом плане. Я благодарна Саше за то, что он полностью в воспитанииребенка был со мной солидарен и всегда вставал на мою сторону", – отметилаЧерез несколько лет фигуристка познакомилась с пресс-секретаремпрезидента России Дмитрием Песковым. Дипломат сразу увлекся женщиной и раздобылее телефон. "Мы из совершенно разных миров, но меня всегда в мужчине привлекалмозг. Он долго ухаживал и в какой-то момент покорил мое сердце. Я полюбила заего благородство. Таких мужчин очень мало осталось", – передает слова спортсменки "".Дочь от первого брака быстро привыкла к новому мужусвоей матери. Песков относится к ней как к родной дочери: помогает и во всемподдерживает. Фигуристка признается, что иногда между ними случаются ссоры, но вконце они всегда мирятся. Супруги также воспитываютдетей Пескова от предыдущих браков: троих сыновей и дочь. "У нас всепрекрасно, хорошие отношения. С нами живут и дети Дмитрия Сергеевича.Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем. Я принимаю всех его детей", – заключилаона.