Результат сотни пластических операций продемонстрировала свои м поклонникам на Рождество Кэти Пайпер. Британская телеведущая 10 лет восстанавливалась после того, как ее облили кислотой.

Результат сотни пластических операций продемонстрироваласвои м поклонникам на Рождество Кэти Пайпер. Британская телеведущая 10 летвосстанавливалась после того, как ее облили кислотой.Кэти Пайпер опубликовала в Instagram свежеерождественское фото, а также снимки годичной, семилетней и десятилетнейдавности. Британская телеведущая продемонстрировала прогресс, которого достиглав восстановлении после обрушившегося на нее несчастья."Время летит, мировоззрение меняется, возникают новыевызовы, но я всегда благодарна за жизнь", – написала ведущая.31 марта 2008 года 33-летний поклонник журналистки ДэниелЛинч жестоко избил ее и изнасиловал за то, что она собиралась от него уйти.Оказалось, что ранее он уже был судим. А уже на следующий день его друг облилее кислотой на улице.12 дней Кэти была в коме. Она похудела до 38 килограммов. Запоследние десять лет Пайпер пережила более сотни пластических операций, врезультате которых ей полностью поменяли кожу на лице.35-летняя продолжает работать на телевидении,несмотря на десятки перенесенных операций по восстановлению кожи и слепоту наодин глаз. В 2015 году она вышла замуж и родила дочь.Дэниел Линч до сих пор отбывает срок в тюрьме заизнасилование . А Стефан Сильвестр, обливший журналистку кислотой позаказу Линча, недавно вышел на свободу. За нападение на Пайпер его приговорилик пожизненному заключению, но спустя 10 лет он обжаловал приговор.