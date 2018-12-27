Результат сотни пластических операций продемонстрировала
свои м поклонникам на Рождество Кэти Пайпер. Британская телеведущая 10 лет
восстанавливалась после того, как ее облили кислотой.
Результат сотни пластических операций продемонстрировала
свои м поклонникам на Рождество Кэти Пайпер. Британская телеведущая 10 лет
восстанавливалась после того, как ее облили кислотой.
Кэти Пайпер опубликовала в Instagram свежее
рождественское фото, а также снимки годичной, семилетней и десятилетней
давности. Британская телеведущая продемонстрировала прогресс, которого достигла
в восстановлении после обрушившегося на нее несчастья.
"Время летит, мировоззрение меняется, возникают новые
вызовы, но я всегда благодарна за жизнь", – написала ведущая.
31 марта 2008 года 33-летний поклонник журналистки Дэниел
Линч жестоко избил ее и изнасиловал за то, что она собиралась от него уйти.
Оказалось, что ранее он уже был судим. А уже на следующий день его друг облил
ее кислотой на улице.
12 дней Кэти была в коме. Она похудела до 38 килограммов. За
последние десять лет Пайпер пережила более сотни пластических операций, в
результате которых ей полностью поменяли кожу на лице.
35-летняя продолжает работать на телевидении,
несмотря на десятки перенесенных операций по восстановлению кожи и слепоту на
один глаз. В 2015 году она вышла замуж и родила дочь.
Дэниел Линч до сих пор отбывает срок в тюрьме за
изнасилование . А Стефан Сильвестр, обливший журналистку кислотой по
заказу Линча, недавно вышел на свободу. За нападение на Пайпер его приговорили
к пожизненному заключению, но спустя 10 лет он обжаловал приговор.