ГИБДД столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением основных мероприятий по встрече Нового, 2019 года на территории города Москвы будут вводиться следующие ограничения в движении транспорта.- с 00.01 28 декабря до 00.01 29 декабря по правой полосе в каждом направлении по улице Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд;- с 00.01 28 декабря до 00.01 29 декабря по правой полосе в каждом направлении по улице Моховая от улицы Большая Никитская до улицы Тверская, улице Охотный Ряд;- с 00.01 29 декабря до 18.00 3 января 2019 года по улице Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, улице Охотный Ряд, улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улице Большая Никитская от Романова переулка до улицы Моховая, Театральному проезду от улицы Б. Дмитровка до улицы Петровка;- с 00.01 29 декабря до 21.00 3 января 2019 года по Б. Гнездниковскому переулку от улицы Тверская до д. 7, М. Гнездниковскому переулку от улицы Тверская до Б. Гнездниковского переулка, Леонтьевскому переулку от улицы Тверская до Б. Гнездниковского переулка, Козицкому переулку, Глинищевскому переулку, Вознесенскому переулку от улицы Тверская до д. 22, Тверскому проезду, Брюсову переулку от улицы Тверская до Елисеевского переулка, Газетному переулку, Никитскому переулку от улицы Тверская до д.6/5, улице Б. Дмитровка от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка;- с 00.01 30 декабря до 8.00 3 января 2019 года по улице Варварка;- с 14.00 30 декабря до 8.00 3 января 2019 года по улице Ильинка, Б. Черкасскому и М. Черкасскому переулкам;- с 15.00 31 декабря до 23.59 2 января 2019 года по улице Петровка от Театрального проезда до Дмитровского переулка, Театральному проезду от улицы Петровка до улицы Рождественка, улице Петровские Линии, Рахмановскому переулку, улице Неглинная от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, Крапивенскому переулку;- с 23.50 31 декабря 2018 года до 00.10 1 января 2019 года по Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Раушской набережным, Васильевскому Спуску, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту.Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81