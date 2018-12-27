Злоумышленник потребовал у потерпевшего денежные средства в размере 150 тысяч рублей за нераспространение в сети Интернет его фотографий интимного характера...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали 47-летнего жителя Подмосковья по подозрению в вымогательстве денежных средств.В ОМВД России по Академическому району обратился 45-летний житель столицы с заявлением о вымогательстве. Потерпевший рассказал, что с недавнего времени на его мобильный телефон стали поступать сообщения с требованием перевести денежные средства в размере 150 тысяч рублей на конкретный счет за нераспространение в сети Интернет его фотографий интимного характера.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Московской области. Им оказался безработный житель г. Подольска.Отделением дознания ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56