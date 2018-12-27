Сплетни вокруг беременности супруги британского принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл растут как снежный ком. Смуглая красотка и сама подлила масла в огонь.

Сплетни вокруг беременности супруги британского принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл растут как снежный ком. Смуглая красотка и сама подлила масла в огонь.В мае принц Гарри и поженились, а уже осенью было объявлено о том, что американская супруга члена королевской семьи ждет ребенка. При этом, как отметили особо наблюдательные фанаты, это было сделано ровно в тот момент, когда округлившийся живот Меган решительно нельзя было нечем уже скрыть.При этом в Сети постоянно сравнивают Меган Маркл с , супругой старшего брата Гарри Уильяма. Та, к слову, весной подарила супругу уже третьего ребенка. Интернет-пользователи указали на то, что о беременности Кейт сообщалось сильно заранее, когда даже подросшего живота у нее не наблюдалось. Такое поведение пресс-службы британской королевской семьи удивляет многих.Дальше – больше. В разговоре с фотографом Карен Анвил Меган сказала, что станет мамой уже совсем скоро. "Меган сказала, что она очень взволнована, осталось совсем немного", – цитирует Карен Hello! Интересно, что официально не было объявлено о том, когда должен появиться ребенок у Меган и Гарри, а вот репортеры, опираясь на дату объявления беременности, уже подсчитали, что малыш может родиться в конце марта или начале апреля. Однако после заявления Меган публика готова встретить малыша уже в феврале.Вообще, судя по комментариям в Сети, многих фанатов беременность интригует и настораживает. В частности, "диванные эксперты" недоумевают относительно поведения пресс-службы британской королевской семьи. Ведь издавна у монархов было принято делать заявления чуть раньше или день в день. А вот в отношении Меган, по их мнению, новости явно запаздывают."Даже трагические события, такие как потеря ребенка не замалчивали. А тут просто такой легкий плевок. И плевок со стороны Меган – официально объявили сроки, а потом огромный живот и неуместные коментарии. Даже если они все проведут в марте, осадок и подозрения останутся", – заключил комментатор, проживающий в Великобритании. Иными словами, ходят упорные слухи, что Гарри женился на Меган "по залету".Ранее стало известно, что принц пошел против желания супруги и отправился на рождественскую охоту вместе с братом Уильямом и отцом, принцем Чарльзом. Это семейный обычай, и Гарри за 20 лет ни разу не пропускал этого события.