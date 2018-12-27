Начнем, пожалуй, с самого главного - безопасности наших детей. В этом году статистика по детской смертности резко подскочила вверх. Выпадали из окон, задыхались на пожарах и добровольно сводили счеты с жизнью. По данным Следственного комитета за этот год в области погибли 50 детей и подростков. Причины смерти абсолютно разные.

Начнем, пожалуй, с самого главного - безопасности наших детей. В этом году статистика по детской смертности резко подскочила вверх. Выпадали из окон, задыхались на пожарах и добровольно сводили счеты с жизнью. По данным Следственного комитета за этот год в области погибли 50 детей и подростков. Причины смерти абсолютно разные. Так наша область побила новый антирекорд по выпадению детей из окон. Жертвами "оконной эпидемии", как окрестили ее следователи, стали 25 малышей. 3 из них погибли, 22 получили травмы различной степени тяжести. 9 несовершеннолетних погибли на пожарах, трое - от отравления ядовитыми веществами, химии и паров газа. Проблемной темой остается подростковый суицид. В этом году 5 человек добровольно ушли из жизни, еще 13 спасли после попытки суицида, сейчас за всеми наблюдают психологи. Еще одна беда нашей области - заброшенные здания. В мае 6-летняя малышка погибла под завалами частной хозпостройки. Летом 12-летняя девочка забралась на крышу заброшенной сельской фермы, шифер не выдержал и подросток рухнул вниз с 5 метровой высоты. К счастью, девочка осталась жива, хотя и получила множественные ушибы. Следственный комитет и региональный уполномоченный по правам ребенка проводили рейды по заброшенным объектам области. Выяснилось, что многие из них даже не огорожены.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Местные власти все-таки осознали эту проблему, и составили хотя бы реестр объектов, которые относятся к опасным, в первую очередь, для детей. Теперь задача все-таки отыскать всех собственников и отыскать средства для того, чтобы можно было минимизировать последствия от влияния таких объектов на окружающую среду".Жизни более 260 человек, как детей, так и взрослых, унесли дорожные аварии. За этот год в области произошло более 2 с половиной тысяч ДТП, цифра меняется каждый день, но, в целом, соответствует показателям прошлого года. Чего не скажешь о статистике мотоаварий. В этом году число ДТП со скутеристами и мотоциклистами увеличилось, и, что печально, именно по вине владельцев двухколесного транспорта. Байкеры разбивались о бетонные блоки посреди дороги, пытались уйти от погони сотрудников ДПС и неправильно выбирали скорость и дистанцию. А вот дети, напротив, на дороге стали более ответственными.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: "Количество травмированных детей в салонах автомобиля увеличилось, сократилось количество участников как пешеходов. То есть в большей степени виновность при ДТП, с участием несовершеннолетних, это виновность взрослых. То есть дети переходят дорогу по правилам дорожного движения".