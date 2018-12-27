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<a href="http://33live.ru/novosti/27-12-2018-perestanovki-v-verxax.html" target="_blank">Перестановки в верхах</a> - Теперь о политике. Самые главные и самые неожиданные изменения произошли в минувшем году именно на политической арене региона. Смена губернатора и перераспределение партийных кресел в областном парламенте поколебали позиции правящей партии в регионе. Вместе с губернатором обновилась и вся команда. Причем, представлена она была лишь под конец года. Прежний губернатор стал аудитором Счетной. А новый теперь отбивается от нападков федеральных СМИ и пытается успеть выполнить поручения Президента. Обо всем по порядку в нашем следующем материале.