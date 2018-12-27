Бьянка и Роман Безруков больше не всеемте. К нелегкому решению супруги пришли обоюдно.

Бьянка и Роман Безруков больше не всеемте. Кнелегкому решению супруги пришли обоюдно.Некоторые посчитали, чтоэта информация стала всего лишь пиар-ходом со стороны певицы. Но оказалось, чтоэто не так."Да, сейчас Бьянка ссупругом находятся в бракоразводном процессе, это никакой не пиар-ход. ПокаБьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу:никакой измены не было", – цитирует администратора звезды Максима Черного StarHit. Он добавил, что, несмотря на разрыв отношений,исполнительница продолжает сотрудничать с мужем – у них общий бизнес.В свою очередь певица призналась СМИ, что именно она сталаинициатором развода. "Сейчас певица находится в подавленном состоянии, но всеже настроена на работу", – отметил представитель Бьянки. По его словам,артистка пишет по пять песен в день, а в следующем году планирует выпуститьальбом.Напомним, Бьянка вышлазамуж за Романа в начале августа этого года. Артистка расписалась с музыкантомв Подмосковье. Примечательно, что долгое время певица стараласьскрыть свои отношения с Безруковым.Ранее ходили слухи о романе Бьянки с музыкантом Серегой. Эти слухивозникали не на пустом месте. В свое время Бьянка и рэпер вместе работали надальбомом. Артисты записали совместную композицию под названием "Крыша", накоторую был снят клип.