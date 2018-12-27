Бьянка и Роман Безруков больше не всеемте. К
нелегкому решению супруги пришли обоюдно.
Бьянка и Роман Безруков больше не всеемте. К
нелегкому решению супруги пришли обоюдно.
Некоторые посчитали, что
эта информация стала всего лишь пиар-ходом со стороны певицы. Но оказалось, что
это не так.
"Да, сейчас Бьянка с
супругом находятся в бракоразводном процессе, это никакой не пиар-ход. Пока
Бьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу:
никакой измены не было", – цитирует администратора звезды Максима Черного StarHit. Он добавил, что, несмотря на разрыв отношений,
исполнительница продолжает сотрудничать с мужем – у них общий бизнес.
В свою очередь певица призналась СМИ, что именно она стала
инициатором развода. "Сейчас певица находится в подавленном состоянии, но все
же настроена на работу", – отметил представитель Бьянки. По его словам,
артистка пишет по пять песен в день, а в следующем году планирует выпустить
альбом.
Напомним, Бьянка вышла
замуж за Романа в начале августа этого года. Артистка расписалась с музыкантом
в Подмосковье. Примечательно, что долгое время певица старалась
скрыть свои отношения с Безруковым.
Ранее ходили слухи о романе Бьянки с музыкантом Серегой. Эти слухи
возникали не на пустом месте. В свое время Бьянка и рэпер вместе работали над
альбомом. Артисты записали совместную композицию под названием "Крыша", на
которую был снят клип.