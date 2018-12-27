Десять квадратных метров составила площадь возгорания в бизнес-центре Союз в столичном районе Хамовники. Такие данные привели в пресс-службе главка МЧС России по городу Москве.

Десять квадратных метров составила площадь возгорания в бизнес-центре "Союз" в столичном районе Хамовники. Такие данные привели в пресс-службе главка МЧС России по городу Москве.По данным ведомства, загорание произошло в одном из помещений двухэтажного офисного здания бизнес-центра на Лужнецкой набережной. Сведений о пострадавших нет, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что в бизнес-центре "Союз" произошло задымление. Пожарные прибыли проверить здание на предмет возможного возгорания. По данным из открытых источников, в здании бизнес-центра, в частности, проводятся квесты.