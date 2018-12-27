Большие изменения произошли и в системе городского общественного транспорта. В этом году вышел из игры один из крупнейших перевозчиков Владимира БигАвтоТранс. Причем произошло это неожиданно. В одно прекрасное утро автобусы БигАвтоТранса просто не вышли на линию. Удар пришлось взять на себя другим перевозчикам. И проблему решили, но осадочек, как говорится, остался. Так же в этом году менялась схема движения некоторых автобусов. А на маршруты вышли десятки новых газомоторных машин. Оксана Любимова расскажет, что же мы получили к концу года.

Большие изменения произошли и в системе городского общественного транспорта. В этом году вышел из игры один из крупнейших перевозчиков Владимира "БигАвтоТранс". Причем произошло это неожиданно. В одно прекрасное утро автобусы "БигАвтоТранса" просто не вышли на линию. Удар пришлось взять на себя другим перевозчикам. И проблему решили, но осадочек, как говорится, остался. Так же в этом году менялась схема движения некоторых автобусов. А на маршруты вышли десятки новых газомоторных машин. Оксана Любимова расскажет, что же мы получили к концу года.То, что на рынке пассажирских перевозок Владимира грядут серьезные перемены, стало понятно еще в конце лета. Тогда крупнейший городской перевозчик, компания БигАвтоТранс, заявила о намерении к ноябрю отказаться от обслуживания востребованных пассажирами маршрутов – 11, 14, 31, 25, 26 и 28-го. По факту, уходить с них досрочно бигановцы началиуже в сентябре. А в начале октября пассажиры в полной мере почувствовали, что такое транспортный коллапс, когда автобусы сразу четырех маршрутов совсем не вышли на линии. Из-за того, что руководство БигАвтоТранса отказалось платить персоналу премии, водители и кондукторы объявили забастовку, а люди толпами стояли на остановках.Сергей Пименов, водитель автобуса 25-го маршрута: "Он нам в июле урезал зарплату, согласились, остались, а сейчас он еще нам в два раза её убавляет. Ну за 15-16 тысяч - везде всё растёт - работать не будешь".Городским властям в срочном порядке пришлось вмешиваться в ситуацию и искать резервы, чтобы восстановить работу городского транспорта. На линии вывели автобусы других крупных перевозчиков – компании АДМ и ВладимирпассажиртрансаАндрей Малый, генеральный директор компании АДМ: "Нам пришлось в срочном порядке пересматривать графики движения, пересматривать графики текущих плановых ремонтов, вывезти абсолютно весь подвижной состав на маршруты, которые обслуживает компания АДМ. Причем усиливались маршруты, которые имели пересечение на большей дистанции бигановскими маршрутами, плюс, мы очень сильно сократили паузы отстоя на конечных остановках. За счет этого более или менее удалось сохранить ситуацию в каких-то приемлемых рамках".В итоге из городской транспортной схемы из-за невостребованности совсем исчез маршрут № 31. Остальные маршруты, от которых отказался БигАвтоТранс, мэрия выставила на конкурс. Право на обслуживание 11, 14, 25, 26 и 28-го автобусов выиграла компания АДМ. Смена перевозчика совпала с ремонтом Пекинки и моста на Южном объезде. Автобусы вместе с остальным транспортом встали в пробках. Общественные приемные и диспетчерские разрывались от возмущенных звонков жителей. Транспортное управление мэрии тогда открыто заявило – жалобы людей обоснованы – автобусы постоянно выбиваются из графиков, особенно в часы пик.Олег Орехов, начальник городского отдела транспорта и связи: "Маршрут 24с. В пути автобусы находились в среднем 1 час 40 минут. При плановом времени 1 час 5 минут. 21с вместо положенного 1 час 18 минут, в пути автобус находился 1 час 50 минут".Чтобы сокращать интервалы в условия пробок, диспетчерам АДМ в ручном режиме приходилось регулировать графики движения автобусов. А для обеспечения бесперебойной работы транспортной системы города новый перевозчик серьезно увеличил автопарк. Сейчас на линии выходят 150 машин, в том числе 100 газомоторных Волгабасов и 10 машин повышенной вместимости, так называемых гармошек. Подвижной состав на многих маршрутах увеличился, а интервалы движения сократились.Андрей Малый, генеральный директор компании "АДМ": "За декабрь месяц мы постарались сократить интервалы движения на 7-м маршруте, на 20-м маршруте, на 21-м маршруте. Думаю, что до конца месяца компания получит от пяти до семи единиц техники, которые будут закрывать те потребности, которые высказывают нам граждане, звоня нам по телефону горячей линии".Вместе со сменой перевозчика в уходящем году во Владимире поменялись и схемы движения ряда городских маршрутов. Причем, власти, прислушиваясь к мнению жителей, не раз вносили коррективы в городскую транспортную сеть. Например, маршрут 18с сначала стал ездить из микрорайона Лесной на улицу Балакирева. Причем не по Горького, а по Мира. Людям это не понравилось. И автобусы на улицу Горького вернули, правда не до ЮЗ-8 как раньше, а только до Рябинки. А у жителей Балакирева появился новый автобусный маршрут № 2. Он "связал" эту улицу с Добрым, причём автобусы будут ходить через промзону на Тракторной. Правда, пока он будет работать в тестовом режиме. Жителям Энергетика тоже добавили еще один маршрут № 29. На нем можно добраться через улицу Горького до остановки Плавательный бассейн. А привычный 21с теперь едет через промзону на Тракторной.Вячеслав Рогунов, водитель 21-го автобуса: "Кто работает в промзоне, всем нравится, и молодежи нравится. В Мегаторг люди молодые ездят. Вечером ездят. Всем нравится".Галина Витальевна: "То, что пустили дополнительно, конечно, молодцы. Потому что про это разговоры давно вели".Татьяна Кузнецова, жительница мкр-на Энергетик: "Вам стало удобней добираться?" - "Конечно!" - "А куда обычно едете?" - "Мы обычно на Ополье ездим, через рынок, в восьмисотку. Очень хорошо".Еще один плюс изменений в работе общественного транспорта – включение всех новых маршрутов компании АДМ в единый проездной билет. А это значит, что поездки с пересадками стали обходиться жителям дешевле, чем раньше. А уже в следующем году в городских автобусах и троллейбусах должна заработать безналичная система оплаты проезда.