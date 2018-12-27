27.12.2018

2018-12-27 17:45:45

Под Москвой пропал пенсионер с двумя сберкнижками

С территории санатория "Дорохово"

в Рузском районе Московской области пропал 77-летний мужчина, передает . При себе у пенсионера были две сберегательные книжки, паспорт и 15 тысяч рублей. О его местонахождении ничего не известно. Пропавшего разыскивает полиция.