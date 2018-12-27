Ребят поздравили с наступающим Новым годом, пожелали им крепкого здоровья, успехов и подарили подарки...

Активно участвуя в проведении общероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», руководство и сотрудники ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы прибыли в детское районное специализированное учреждение – Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы устроить праздник его воспитанникам.Среди гостей, которых встречала директор Центра Лидия Слюсарева, были начальник ОМВД России по району Тропарево-Никулино подполковник полиции Владимир Соляник, помощник начальника Отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Евгения Роньшина, начальник дежурной части ОМВД майор полиции Юлиза Репа, начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Денис Серяков и инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Олеся Мурзаева.Ребят поздравили с наступающим Новым годом, пожелали им крепкого здоровья и успехов. В конце встречи воспитанников, как обычно, ожидали приятные сюрпризы.Руководство территориального отдела уделяет особое внимание детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшихся в сложной жизненной ситуации.Стражи порядка всегда приезжают в детское учреждение, привозя с собой подарки, игрушки, угощение и развивающие игры, полезные не только для отдыха, но и оказывающие помощь в развитии и воспитании.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93