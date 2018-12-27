Известная певица призналась, что ее маленькая дочь Таисия устраивает истерики каждый раз, когда мама исполняет песни. Сама Пелагея относится к этой ситуации с юмором.

Известная певица призналась, что ее маленькая дочь Таисия устраивает истерики каждый раз, когда мама исполняет песни. Сама Пелагея относится к этой ситуации с юмором.Исполнительница рассказала, что Таисия не любит слушатьее пение. Причем неважно, исполняет она колыбельные громко или тихо, девочка все равно начинает сердиться. Даже когда малышка еще не умела разговаривать, онапоказывала, что не хочет слушать маму. Однако не расстраивается,а видит в этом "иронию судьбы"."Мой ребенок не то,что не любит, когда я пою. У нее начинается через секунду истерика. Она согромными полными слез глазами подходит и говорит: "Мама, нет". Она обижается.Очень не любит. Не важно громко или тихо. Просто не любит, когда я пою. Воттакая ирония судьбы. Она мне не давала петь колыбельные, даже когда ещеразговаривать не могла. Просто не нравится", – поделилась звезда.Напомним, бывшая наставница в шоу "Голос" вышла замуж за хоккеиста ИванаТелегина в 2016 году. Спустя год певица родила дочь Таисию. редко рассказывает о своем ребенке журналистам и практически не публикует фотографии дочери в Сети.