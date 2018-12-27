Президент России встретился с вновь избранными губернаторами. Глава государства призвал их мобилизоваться.

Президент России встретился с вновь избранными губернаторами.Глава государства призвал их мобилизоваться.Владимир Путин дал наказглавам субъектов страны: собрать накопленный опыт и показать своюсостоятельность, чтобы россияне не обманулись. Он отметил, что губернаторамнеобходимо исполнить обещания, данные в ходе избирательной кампании.При этом президент добавил,что у каждого из собравшихся – разный жизненный и административный опыт... "Сейчасвам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете… – и поработать как следует,отложив все другие интересы и приоритеты, на благо людей", – цитирует ПутинаРИА Новости.Также российский лидер пожелалглавам регионов успехов и достижения целей, которые те себе поставили. Отметим,что на встречу с Владимиром Путиным прибылируководитель Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Приморья Олег Кожемяко,глава Хабаровского края Сергей Фургал, губернатор Владимирской области ВладимирСипягин и глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.Напомним, 30 октябряВладимир Путин провел встречу с бывшимиглавами регионов страны. Президент поблагодарил их за проделанную работу.Ранее,в мае российский лидер подписал указ о создании автономной некоммерческойорганизации "Россия – страна возможностей", главная цель которой – повышение уровняблагополучия граждан. Эту же цель Владимир Путин считает смыслом своей жизни.