Президент России встретился с вновь избранными губернаторами.
Глава государства призвал их мобилизоваться.
Президент России встретился с вновь избранными губернаторами.
Глава государства призвал их мобилизоваться.
Владимир Путин дал наказ
главам субъектов страны: собрать накопленный опыт и показать свою
состоятельность, чтобы россияне не обманулись. Он отметил, что губернаторам
необходимо исполнить обещания, данные в ходе избирательной кампании.
При этом президент добавил,
что у каждого из собравшихся – разный жизненный и административный опыт... "Сейчас
вам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете… – и поработать как следует,
отложив все другие интересы и приоритеты, на благо людей", – цитирует Путина
РИА Новости.
Также российский лидер пожелал
главам регионов успехов и достижения целей, которые те себе поставили. Отметим,
что на встречу с Владимиром Путиным прибыли
руководитель Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Приморья Олег Кожемяко,
глава Хабаровского края Сергей Фургал, губернатор Владимирской области Владимир
Сипягин и глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
Напомним, 30 октября
Владимир Путин провел встречу с бывшими
главами регионов страны. Президент поблагодарил их за проделанную работу.
Ранее,
в мае российский лидер подписал указ о создании автономной некоммерческой
организации "Россия – страна возможностей", главная цель которой – повышение уровня
благополучия граждан. Эту же цель Владимир Путин считает смыслом своей жизни.