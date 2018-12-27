В конце ноября на Украине было введено военное положение. Руководство страны то и дело повторяло мантры про российскую агрессию и раскручивала милитаристскую истерию. А пока одни готовились отражать нападение агрессора, президент Незалежной весело проводил время в пьянках и кутежах.

конце ноября на Украине было введено военное положение. Руководствостраны то и дело повторяло мантры про "российскую агрессию" ираскручивала милитаристскую истерию. А пока одни готовились отражать"нападение агрессора", президент Незалежной весело проводил время в пьянках и кутежах.Вовремя действия военного положения фракция "Блок Петра Порошенко" вВерховной раде закатила шикарный корпоратив, заявил в эфире телеканала"ZIK" соратник Юлии Тимошенко Сергей Власенко. По его словам, ПетрПорошенко на широкую ногу погулял в самом дорогом ресторане Киева.Кроме того, в вину лидеру Незалежнойсоратник Тимошенко поставил продолжение торговли с Россией, хотя самПорошенко неоднократно заявлял, что между странами идет война. Вдоказательство Власенко показал грузовую декларацию от 3 декабрятекущего года, согласной которой принадлежащее Порошенко предприятиеподдерживает экономические отношения со "страной-агрессором".Политиктакже подвел итоги военного положения. По его словам, за прошедшиймесяц не было сделано ничего, для чего нужно было вводить особый режим.Власенко заявил, что ни Порошенко, ни его соратники до сих пор непривели ни одного аргумента в пользу такого серьезного шага.Военное положение на Украине было введено в конце ноября после задержания российскими пограничниками кораблей Незалежнойрядом с Керченским проливом. 26 декабря особый режим был отменен. Ноэто не значит, что Порошенко отказался от дальнейших провокаций.Наносу президентские выборы, на победу в которых у украинского лидерашансов крайне мало. Очередная провокация и новое военное положение моглобы отодвинуть голосование на неопределенный срок. Кроме того, какзаметил президент России Владимир Путин, вину за создание кризиснойситуации Киев привык перекладывать на Москву.Экспертыне исключают, что провести новую провокацию Порошенко решит в Донбассе.Ранее Владимир Путин указал на нежелание Киева заканчивать войну врегионе и выполнять минские договоренности. По мнению главы российскогогосударства, нынешние власти Украины к урегулированию ситуации неспособны. А раз так, то с Киевом вряд ли можно рассчитывать на мирноерешение вопросов, уверен президент.